Kvitová nestačila na Džabúrovou a čtvrtfinále v Sydney si nezahraje. Krejčíkovou čeká vstup do turnaje

Petra Kvitová odstartovala nový tenisový rok před týdnem v Adelaide, překvapivě nestačila na hráčku třetí stovky Priscillu Honovou a zaznamenala svou žebříčkově druhou nejhorší porážku za posledních 12 let. K dalšímu nečekanému neúspěchu měla blízko v Sydney, nakonec si ale s Arantxou Rusovou po dvou odvrácených mečbolech poradila.

Na úvodní grandslam sezony Australian Open dorazí s negativní bilancí 1-2. Jednatřicetiletá Češka dnes neúspěšně útočila na své páté čtvrtfinále na turnaji. Vítězka z roku 2015 a posledního ročníku 2019 podlehla dvakrát 4-6 Ons Džabúrové, s níž v předchozích třech duelech neztratila set.

New Year's resolution achieved ✅ @Ons_Jabeur gets her first career win over Kvitova and in straight-sets! #SydneyTennis pic.twitter.com/bRt3NKXbLc

Nad nasazenou sedmičkou přitom měla do poloviny obou setů navrch. V úvodním dějství dvakrát vedla o brejk a ve druhé sadě jednou. V obou případech však dovolila Džabúrové, která se na prosincové exhibici v Abú Zabí nakazila Covidem-19, srovnat na 3-3 a oba sety zakončila ztraceným servisem.

Džabúrová se ve čtvrtfinále střetne s Anett Kontaveitovou, jež od konce srpna zvládla 31 z 35 zápasů. S rozjetou Estonkou vyhrála poslední tři souboje.

Ons Jabeur earns her 1st win over Petra Kvitova 64 64 to advance to the Sydney quarterfinals where she will face…Anett Kontaveit.



Kontaveit through with a 63 61 win over Ruse. https://t.co/8aj9jLImnk