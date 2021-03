Kvitová podruhé ovládla Dauhá a má 28. titul! Ve finále nedala šanci Muguruzaové

Petra Kvitová na prvních dvou turnajích sezony v Melbourne skončila pokaždé na raketě druhé soupeřky, v na turnaji WTA 500 Dauhá se však dokázala dostat na vítěznou vlnu a přemožitelku nenašla.



Česká tenistka si postupně poradila s Ruskou Anastasií Pavljučenkovovou, Estonkou Anett Kontaveitovou, Američankou Jessicou Pegulaovou a v dnešním finále nedala šanci Garbiñe Muguruzaové. Ve formě hrající Španělku smetla za 66 minut hry 6-2 6-1.



V úvodu zápasu Kvitová odvrátila za stavu 1-1 dva brejkboly a pak už nedala o tři roky mladší Muguruzaové šanci. Druhý set sice začala ztraceným servisem, ale pak už neprohrála ani game. V souboji dvojnásobných grandslamových šampionek proměnila třetí mečbol a vyhrála pátý vzájemný duel po sobě.



"Začátek byl nahoru dolů, pak jsem jí vzala podání a byla jsem uvolněnější. Ve druhém to bylo jiné, rychle jsem přišla o podání a musela jsem se do toho co nejrychleji dostat. Brejk ve druhé hře byl nejspíš klíč, našla jsem rytmus, trefovala jsem míče do kurtu a dostávala jsem ji pod tlak," popsala Kvitová průběh.



"Celkově jsem se tady v Dauhá cítila na kurtu dobře - ve výměnách od základní čáry, při returnu, prostě celkově," řekla svěřenkyně trenéra Jiřího Vaňka, který tentokrát zůstal doma a Kvitovou na turnaji doprovázela kamarádka Michaela.







V Kataru Kvitová hrála finále potřetí v řadě a podruhé ho přetavila v triumf. Před třemi lety porazila rovněž Muguruzaovou, loni nestačila na Bělorusku Arynu Sabalenkovou.



Od té doby finále nehrála. Dnes vylepšila svou skvělou finálovou bilanci na 28-10 a ukončila čekání na titul, který slavila naposledy v dubnu 2019 na antuce ve Stuttgartu. Po dnešku má o jeden titul více, než Hana Mandlíková. Z českých rodaček je před ní jen Martina Navrátilová s nedostižnými 167 tituly.



"Cítím se tady trochu jako doma. Mám ráda kurt, vyhovuje mi jeho rychlost a lidé jsou tu velmi milí. Prostě mi to tady sedí," řekla v televizním rozhovoru na kurtu Kvitová.



16. hráčka světa Muguruzaová nedokázala získat svůj osmý titul a potvrdit velmi dobrou formu z úvodu sezony. Už na třetím turnaji v řadě prohrála s pozdější šampionkou: na Yarra Valley Classic v Melbourne prohrála finále proti světové jedničce Ashleigh Bartyové, na následném Australian Open v osmifinále neproměnila dva mečboly proti Naomi Ósakaové.



Obě finalistky se nyní přesunou na podnik WTA 1000 do Dubaje. Šampionka z roku 2013 Kvitová ve druhém kole čeká na vítězku duelu Badosaová-Teichmannová, Muguruzaová se v prvním kole utká s jednou z kvalifikantek.



"Jedu tam, o tom žádná. Pojedu kamkoli! Tohle je další krok, pak jednoznačně Miami a rozhodně tam budu mít Wimbledon," řekla Kvitová ke svému dalšímu programu.

Petra Kvitová v Dauhá smetla 6-2 6-1 Muguruzaovou a s 28 tituly je historicky druhou nejúspěšnější českou rodačkou!



167 - M. Navrátilová

28 - P. Kvitová

27 - H. Mandlíková

24 - J. Novotná

16 - Kar. Plíšková

10 - H. Sukováhttps://t.co/ratVPCQmSW pic.twitter.com/C4I6L7Xn5T — TenisPortal.cz (@TenisPortalCZ) March 6, 2021