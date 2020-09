Kvitová pokračuje bez ztráty setu a je ve třetím kole US Open. Vondroušová po výprasku končí

US OPEN - US OPEN - Petra Kvitová ve druhém kole US Open přežila setbol Kateryny Kozlovové a nakonec pokračuje bez ztráty setu. Markéta Vondroušová do dalšího kola neprošla, když schytala ostudný výprask od Aljaksandry Sasnovičové. O postup bude hrát ještě turnajová jednička Karolína Plíšková.