Kvitová promluvila o vážnosti zranění, domácím turnaji i spolupráci s Livesportem

Travnatá sezóna skončila pro Petru Kvitovou ve třetím kole Wimbledonu, kde dohrávala s bolestí ruky. Předtím v Eastbourne však zapsala další velký úspěch, ostatně letos na trávě odehrála devět zápasů, z nichž prohrála jen dva. Náročný program se projevil na jejím zdraví.

“Po dvou týdnech po Wimbledonu jsem vzala do ruky raketu s tím, že bych to samozřejmě ráda zkusila, ale ruka bolí hlavně při podání a nebylo úplně reálné abych nastoupila na kurt. Bez podání to bohužel nejde. Aspoň můžu hrát trochu zezadu, tak můžu trochu trénovat, ale jde to pomalu a vydržím v tréninku třeba jen půl hodiny.

Turnaj na kurtech v pražské Stromovce tradičně láká české hráčky a organizátorům se daří zvát i další velké osobnosti světového tenisu. “Je to skvělý turnaj a já na něj nemůžu dopustit, protože hrát před domácím publikem, s tím že už dnes nejsou ani Fed Cupy, je vzácné. Hraje se navíc v mém domácím klubu, což je to speciální. I proto mě mrzí, že tentokrát nemůžu hrát,” vypráví dlouholetá česká reprezentantka. “Vždycky je to tu skvěle zorganizované, vždycky je plno lidí. Je to něco, co nenajdete nikde jinde a já myslím, že je skvělé, mít doma takový turnaj,” dodává.

Nucená pauza ohrožuje účast Petry Kvitové i na zámořském turné. Zatímco většina tenistek už míří za oceán, rodačka z Fulneku ještě nemá plány úplně jasné: “Budu se snažit stihnout Toronto, které je za 14 dnů, a uvidím jestli to zvládnu nebo ne. Ale pokud cokoliv v Americe odehraju, bude to bonus.”

Zápěstí cítila Petra i na travnatých turnajích v Anglii a i přes problémy se jí podařilo v Eastbourne vyhrát svůj 29. turnajový titul v kariéře. Bez léků tlumících bolest by to ale prý nešlo. “Člověka to ovlivňuje hlavně psychicky. Nějaká ta bolest, na tu jsme zvyklí. Když máme prášky proti bolesti, tak se to dá zvládat. Ale náročné je to i psychicky, starat se o ruku. Měla jsem prášky i když jsem nehrála, je to zánětlivé, pořád s v ní něco děje. Když pak jíte prášky v nějakém množství, je to o to náročnější a ani pro tělo to není moc dobré, je těžší zažívání a další s tím spojené problémy,” vyprávěla Petra o nepříjemných zdravotních trampotách.

“Já si myslím, že ke konci turnaje každá hráčka nastupuje s nějakou bolestí. Záleží, jak je velká. Tahle pro mě byla nepříjemná v tom, že jsem ji cítila u každého úderu a vnímala ji víc a víc. Nesoustředila jsem se na tenis, ale na bolest. Bohužel, prášky jsou o tom, aby oblbly hlavu, ale léčbu zranění to nemění.”

Od ledna je Petra Kvitová také ambasadorkou společnosti Livesport a podle ní spojení s globální úspěšnou českou firmou dává smysl. “Já miluju sport, nejen tenis, ale i fotbal nebo hokej, takže mi dávalo smysl, spojit mé jméno s Livesportem. Jsou tam skvělí lidé a ta spolupráce mě baví. Natočili jsme skvělé spoty, snad se lidem líbí. Mně se tedy líbí moc. Navíc aplikaci Livesport sama používám sama a nedám na ni dopustit,” vyznává se z pocitů z nedávno otevřené spolupráce.

Přestože Petra v Praze letos nenastoupila, měla alespoň možnost sledovat z tribuny mladé české hráčky. Rady jim prý sama dávat nechce: “Radit je velice těžké, každá má svou cestu, vizi i nějakou typickou hru. Já si myslím, že ty mladé holky si to musí všechno odbýt a nasbírat nějaké zkušenosti. Samozřejmě, čím víc zápasů, tím lépe, ale když se pak třeba prohrává, tak je to o to náročnější. Když tomu ale věří a opravdu to chtějí, tak se to dá zvládnout. Je to o vůli a o tom, se nevzdávat.”