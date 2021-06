Kvitová se před Wimbledonem vrátila do elitní desítky, Karolína Plíšková z ní vypadla

Petra Kvitová na generálce v Bad Homburgu prošla do semifinále a znovu se vrátila do elitní desítky. Na desátém místě nahradila Karolínu Plíškovou, která neobhájila titul v Eastbourne a klesla na 13. pozici. Bývalá světová jednička Plíšková se do Top 10 dostala po finále na US Open 2016 a od té doby se v ní držela.

V Bad Homburgu si své první finále od ledna 2018 zahrála Kateřina Siniaková a polepšila si ze 76. na 64. příčku. Turnaj ovládla domácí Angelique Kerberová. Třiatřicetiletá Němka získala 13. titul, první od Wimbledonu 2018, kde slavila svůj třetí grandslamový triumf. Ve světovém hodnocení ale zůstává na 28. místě, jelikož obhajovala předloňské finále z Eastbourne.

V Eastbourne letos uspěla Jelena Ostapenková. Čtyřiadvacetiletá Lotyška přebírala svou čtvrtou trofej a zkompletovala sbírku titulů ze všech povrchů. V žebříčku poskočila o devět míst a je 34. hráčkou světa. Poražená finalistka Anett Kontaveitová je světovou pětadvacítkou.

V Top 10 kromě výměny nejlepších českých hráček k žádným dalším změnám nedošlo. Světovou jedničkou je stále Ashleigh Bartyová. V elitní stovce jsou kromě Kvitové, Plíškové a Siniakové ještě Barbora Krejčíková (17.), Karolína Muchová (22.), Markéta Vondroušová (42.), Marie Bouzková (52.), Barbora Strýcová (67.) a Tereza Martincová (87.).

Finalistky posledních turnajů

25. (27.) Kontaveitová (Est.), Eastbourne finalistka

28. (28.) Kerberová (Něm.), Bad Homburg vítězka

34. (43.) Ostapenková (Lot.), Eastbourne vítězka

64. (76.) Siniaková (ČR), Bad Homburg finalistka

Největší skoky v první stovce

↑ 62. (75.) Giorgiová (It.)

↓ 73. (69.) Stephensová (USA)

Skok do první stovky

-

Vypadnutí z první stovky

-

Žebříčky WTA k 28. červnu 2021 • Dvouhra • 1. (1.) Bartyová (Austr.) 7875 2. (2.) Ósakaová (Jap.) 7346 3. (3.) Halepová (Rum.) 6330 4. (4.) Sabalenková (Běl.) 6195 5. (5.) Svitolinová (Ukr.) 5835 6. (6.) Keninová (USA) 5640 7. (7.) Andreescuová (Kan.) 5321 8. (8.) S. Williamsová (USA) 4931 9. (9.) Šwiateková (Pol.) 4465 10. (12.) Kvitová (ČR) 4215 11. (11.) Bencicová (Švýc.) 4205 12. (13.) Muguruzaová (Šp.) 4045 13. (10.) Karolína Plíšková (ČR) 3915 14. (14.) Azarenková (Běl.) 3905 15. (15.) Bradyová (USA) 3840 16. (16.) Mertensová (Belg.) 3685 17. (17.) Krejčíková (ČR) 3683 18. (18.) Sakkariová (Řec.) 3480 19. (19.) Pavljučenkovová (Rus.) 3300 20. (21.) Rybakinová (Kaz.) 3123 --- 22. (22.) Muchová (ČR) 2876 42. (40.) Vondroušová (ČR) 1657 52. (51.) Bouzková (ČR) 1480 64. (76.) Siniaková (ČR) 1235 67. (64.) Strýcová (ČR) 1228 87. (87.) Martincová (ČR) 967 Kompletní žebříček dvouhry • Race • 1. (1.) Bartyová (Austr.) 3381 2. (2.) Krejčíková (ČR) 3258 3. (3.) Sabalenková (Běl.) 2758 4. (4.) Ósakaová (Jap.) 2536 5. (5.) Šwiateková (Pol.) 2440 6. (6.) Muguruzaová (Šp.) 2195 7. (7.) Pavljučenkovová (Rus.) 1899 8. (8.) Sakkariová (Řec.) 1886 9. (9.) Bradyová (USA) 1808 10. (10.) Gauffová (USA) 1765 11. (11.) Mertensová (Belg.) 1709 12. (12.) Kuděrmetovová (Rus.) 1648 13. (14.) Džabúrová (Tun.) 1580 14. (13.) Pegulaová (USA) 1577 15. (16.) Svitolinová (Ukr.) 1502 16. (15.) Badosaová (Šp.) 1497 17. (17.) Kasatkinová (Rus.) 1467 18. (23.) Kvitová (ČR) 1326 19. (20.) Bencicová (Švýc.) 1309 20. (18.) Karolína Plíšková (ČR) 1307 --- 22. (19.) Muchová (ČR) 1257 32. (27.) Vondroušová (ČR) 914 48. (69.) Siniaková (ČR) 572 51. (47.) Martincová (ČR) 564 63. (61.) Bouzková (ČR) 477 Kompletní Race to Shenzhen • Čtyřhra • 1. (1.) Krejčíková (ČR) 8535 2. (2.) Siniaková (ČR) 8510 3. (3.) Mladenovicová (Fr.) 8420 4. (4.) Babosová (Maď.) 8120 5. (5.) Su-Wei Hsieh (Tchaj-wan) 7995 6. (6.) Sabalenková (Běl.) 7965 7. (7.) Strýcová (ČR) 7880 8. (8.) Mertensová (Belg.) 7805 9. (9.) Melicharová (USA) 5880 10. (10.) Schuursová (Niz.) 5870 --- 19. (20.) Peschkeová (ČR) 3560 29. (29.) Hradecká (ČR) 2960 46. (45.) Kristýna Plíšková (ČR) 2255 67. (68.) Karolína Plíšková (ČR) 1551 70. (70.) Voráčová (ČR) 1465 73. (73.) Bouzková (ČR) 1440 Kompletní žebříček čtyřhry Kompletní Race to Shenzhen



Daniil Medveděv si na Mallorce zahrál své první finále na trávě a porazil v něm Sama Querreyho. Pětadvacetiletý Rus získal svůj 11. titul, druhý v letošní sezoně (Marseille) a ukrojil kousek z náskoku světové jedničky Novaka Djokoviče. Querrey, jenž se do finále probojoval po dvou letech, si polepšil z 60. na 54. místo.

Poslední generálku před Wimbledonem, který startuje dnes, ovládl Alex de Minaur a je na novém maximu, 15. příčce. Dvaadvacetiletý Australan v Eastbourne slavil svůj druhý letošní triumf (Antalya) a celkově pátý, premiérový mimo venkovní betony. Poražený finalista Lorenzo Sonego je stále na 27. pozici.

V elitní stovce má český tenis jediné zastoupení, a to díky 72. Jiřímu Veselému.

Finalisté posledních turnajů

2. (2.) Medveděv (Rus.), Mallorca vítěz

15. (18.) de Minaur (Austr.), Eastbourne vítěz

27. (27.) Sonego (It.), Eastbourne finalista

54. (60.) Querrey (USA), Mallorca finalista

Největší skoky v první stovce

↑ 79. (87.) Ivaška (Běl.)

↓ 82. (74.) Edmund (Brit.)

Skok do první stovky

-

Vypadnutí z první stovky

-