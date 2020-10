Kvitová ukončila sezonu, v Ostravě se nepředstaví

Petra Kvitová ukončila sezonu. Semifinalistka Roland Garros to uvedla v dnešním videorozhovoru s médii, jako důvod uvedla náročný program posledních týdnů. Osmá hráčka světového žebříčku tak už příští týden nezasáhne do turnaje WTA v Ostravě, jak původně plánovala.

Třicetiletá Kvitová se ve středu rozhodla, že už letos hrát nebude. "Mé tělo není ready na to být v plném zápřahu a hrát na tvrdém povrchu. Nejde o jednotlivé zranění, ale o obecné vyčerpání těla. Je to o tom, abych se nezranila více," řekla.

Na Ostravu má Kvitová z fedcupových bitev krásné vzpomínky a mrzí ji, že si letos nezahraje. "Je jasné, že mi je Ostrava blízká, ale nebudou diváci a nevím, jestli by to tělo vydrželo. Je mi to líto, ale musím dbát na moje zdraví, to je nejdůležitější."

V letošním roce, ovlivněném koronavirem, kvůli kterému se nehrálo od března do konce července a byla zrušena celá podzimní asijská šňůra včetně Turnaje mistryň, zaznamenala Kvitová na okruhu WTA 20 výher a šest porážek. Finále si zahrála v Dauhá a účastí v semifinále na pařížské antuce si vyrovnala maximum z roku 2012.

Semifinále si zahrála i na úvod roku také v Brisbane a na Australian Open pak postoupila do čtvrtfinále. V žebříčku WTA je aktuálně osmá. Během koronavirové pauzy vyhrála na pražské Spartě domácí turnaj O pohár prezidenta ČTS.