Kvitová v Dauhá po obratu postoupila do osmifinále, Strýcová dohrála. O postup zabojují ještě Karolína Plíšková a Martincová

Petra Kvitová po semifinálové účasti v Brisbane neobhájila finále na Australian Open, kde letos skončila ve čtvrtfinále, a po skoro dvou letech opustila elitní desítku žebříčku.

Do ní se může vrátit po skončení právě probíhajícího podniku Premier 5 v Dauhá, pokud v katarské metropoli naváže na svou poslední účast z roku 2018, kdy slavila triumf. Nasazená osmička do letošního ročníku vstoupila obratem proti šampionce z roku 2016 Carle Suárezové. Španělku, která hraje svou poslední sezonu, zdolala 4-6 6-3 6-0 a ujala se vedení ve vzájemné bilanci.

Na Kvitové bylo evidentní, že jí po nemoci, kvůli níž nenastoupila ke čtvrtfinále v Petrohradu, chybí herní praxe. Česká favoritka v úvodním dějství hodně kazila a k prvním brejkbolům se dostala až za stavu 4-5, kdy Suárezová podávala na zisk setu. Ani jednu šanci však nevyužila a Španělka vzápětí proměnila čtvrtý setbol.

Od té doby ale Kvitová na kurtu dominovala, omezila nevynucené chyby, ani jednou už nepřišla o podání, a Suárezové dokonce v rozhodující sadě nadělila potupného "kanára".

O postup do čtvrtfinále se Kvitová utká s Jelenou Ostapenkovou, přemožitelkou Barbory Strýcové. S lotyšskou grandslamovou vítězkou má vyrovnanou bilanci 3-3.

