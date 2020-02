Kvitová v Petrohradu kvůli nemoci nenastoupí ke čtvrtfinále s Alexandrovovou

Petra Kvitová zahájila letošní sezonu semifinálovou účastí v Brisbane a měla tak povedenou přípravu na úvodní grandslam sezony. Na Australian Open ovšem vypadla už ve čtvrtfinále, neobhájila loňské finále a po dvou letech opustila elitní desítku žebříčku.

Do ní se mohla vrátit, pokud by v Petrohradu postoupila do semifinále. Předloňská šampionka ovšem už ve včerejším souboji s Alison van Uytvanckovou bojovala se zdravotními potížemi a k dnešnímu čtvrtfinále s Jekatěrinou Alexandrovovou kvůli nemoci nenastoupí. Jejím dalším turnajem by měl být podnik Premier 5 v Dauhá, který startuje 23. února.

"Už při čtvrtečním zápase jsem se necítila dobře a doufala jsem, že to dneska bude lepší, ale bohužel to tak není," omluvila se dvojnásobná wimbledonská šampionka v oficiálním prohlášení.

Alexandrovová se na domácí akci Premier ve svém největším semifinále v kariéře utká s krajankou a kvalifikantkou Anastasií Potapovovou, nebo obhájkyní titulu Kiki Bertensovou.

Jelena Rybakinová měla pořádné potíže s kvalifikantkou a bývalou zástupkyní Top 50 Océane Dodinovou. Favorizovaná Kazaška, která hrála finále v Shenzhenu a v Hobartu získala svůj druhý titul, v úvodní sadě neudržela náskok 5-2 a neproměnila čtyři setboly, ve druhém setu musela na vlastním servisu odvracet dva mečboly a Francouzku nakonec až po téměř dvouapůlhodinovém boji zdolala 6-7(5) 7-5 6-2.

Ve svém největším semifinále v kariéře narazí na Belindu Bencicovou, nebo Marii Sakkariovou.