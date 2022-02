Kvitová v Petrohradu začala suverénně. Do turnaje vstoupí ještě Vondroušová a Martincová

Petra Kvitová má za sebou jednu z nejhorších australských zastávek v kariéře. U protinožců se zúčastnila tří turnajů a vyhrála jediný zápas, když v Sydney odvrátila mečboly Arantxy Rusové. Chuť by si mohla spravit v petrohradské hale, kde při všech třech předchozích startech prošla minimálně do čtvrtfinále.

Šampionka ročníku 2018 začala úspěšně i svou čtvrtou účast na ruském halovém podniku, v úvodním kole za 69 minut smetla 6-2 6-1 německou kvalifikantku Jule Niemeierovou.

Kvitová předvedla první solidní výkon v letošní sezoně. V zápase odvrátila oba brejkboly, z 11 šancí pět využila, pomohla si osmi esy (čtyřmi v řadě uzavřela úvodní dějství) a od základní čáry hrála tradičně agresivně, ale tentokrát mnohem přesněji.

O první letošní vítěznou sérii a teprve čtvrtou od Wimbledonu se nasazená šestka startující na divokou kartu popere s lepší ze souboje Shuai Zhang - Irina Beguová.

