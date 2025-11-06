Kyrgios: Je to jako zázrak. Něco se mi stalo v koleni, chci hrát na Australian Open
Kyrgios znovu věří. Kontroverzní Australan, známý spíše svými výstupy než výkony na kurtu, po sérii zranění ztratil naději, že bude ještě někdy konkurenceschopný. Od roku 2022, kdy se probojoval do finále Wimbledonu a ukázal svou životní formu, se potýkal s vleklými zdravotními problémy a dokonce uvažoval o konci kariéry. Nyní se ale zdá, že se vše mění.
Koleno, které mu způsobovalo největší potíže, je podle Kyrgiose na cestě k výraznému zlepšení. Australan nehrál oficiální zápas od července, kdy nastoupil po boku Gaëla Monfilse do čtyřhry na turnaji ve Washingtonu. Přesto má na konec roku naplánované tři exhibiční akce – proti Benu Sheltonovi v Atlantě, Tommymu Paulovi v New Yorku a poté v Dubaji, kde ho čeká kontroverzní "Bitva pohlaví" proti Aryně Sabalenkové.
A právě po těchto měsících se objevilo něco, co Kyrgios sám nazývá malým zázrakem. "Upřímně, jste první osoba, které to říkám, ale poslední měsíc byl zvláštní. Nevím, co se stalo s mým kolenem, něco se změnilo. Včera večer jsem byl u svého maséra a fyzioterapeuta a koleno už není oteklé. Po cvičení nebolí," uvedl pro Australian Associated Press.
Ještě nedávno byl vůči svému návratu velmi skeptický, teď však mluví s novým optimismem: "Nevím, jestli to nazvat zázrakem, ale mám pocit, jako by se moje koleno o pár let omladilo. Pokud tohle všechno překonám, budu připraven hrát," říká třicetiletý Australan.
Kyrgios už se dívá směrem k sezoně 2026 s velkou nadějí. Rád by se zúčastnil turnaje v Brisbane, který tradičně otevírá novou sezonu a předchází Australian Open. "Všechno je teď čerstvé, ale doslova včera jsem svým agentům řekl, že je velmi reálná naděje, že bych si rád znovu zahrál v Brisbane ve dvouhře," prozradil.
Sám přiznává, že ještě nedávno uvažoval o konci kariéry. "Ve Washingtonu jsem už neměl žádnou naději, že bych mohl být na Australian Open nebo se vůbec dostat do fáze, kdy bych byl schopný hrát bez bolesti. Myslel jsem si, že moje kariéra se omezí jen na čtyřhru a že ta kapitola se uzavírá. Teď jsem ale znovu optimistický," říká Kyrgios, který věří, že se dokáže vrátit mezi nejlepší, dokud mu to tělo dovolí.
