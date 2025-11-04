Sabalenková potvrdila bitvu pohlaví. S Kyrgiosem se utká na konci prosince v Dubaji
O bitvě pohlaví mezi čtyřnásobnou grandslamovou vítězkou a nejlepší hráčkou současnosti Sabalenkovou a finalistou Wimbledonu z roku 2022 Kyrgiosem, který je nyní až 652. hráčem světa, se už nějakou dobu mluvilo a oba tomuto souboji byli otevření. Nyní je vše potvrzeno a exhibice je oficiální. Odehraje se už tento rok 28. prosince v Dubaji.
Světová jednička o této exhibici mluvila už na letošním US Open, kde přiznala, že bude hrát na sto procent, aby Kyrgiose porazila. "Myslím si, že to bude zábava a skvělá podívaná," uvedla tehdy Běloruska. Ve stejném termínu se vyjádřil i Australan. V podcastu s Alexanderem Bublikem přiznal, že chce vyhrát a bude se snažit dobře reprezentovat mužský tenis.
"Moc Nicka respektuji a vím, že je velmi talentovaný. Ale já jsem připravená ukázat svoji nejlepší hru. Jsem hrdá, že budu moct reprezentovat ženský tenis a budu součástí této moderní verze ikonické exhibice," řekla Sabalenková, která je na rozdíl od svého soupeře zdravá a odehrála celou tenisovou sezonu.
To Australana už několik let trápí zranění. Kvůli bolestem zápěstí musel na operaci a vrátil se na začátku letošní sezony. Na kurtech však vydržel jen čtyři turnaje, během kterých slavil jen jedinou výhru. Od podniku v Miami se ale v soutěžním zápase neukázal.
Souboj mezi Sabalenkovou a Kyrgiosem v dubajské Coca-Cola Areně pro 17 tisíc lidí bude už o čtvrtou exhibici tohoto druhu, naposledy se proti utkali Novak Djokovič a Na Li před 12 lety. Poprvé se proti sobě postavili v roce 1973 legendární Billie Jean Kingová, která v Houstonu porazila Bobbyho Riggse.
