Sabalenková potvrdila bitvu pohlaví. S Kyrgiosem se utká na konci prosince v Dubaji

DNES, 15:52
Světová jednička Aryna Sabalenková (27) se utká s populárním bouřlivákem a bývalým 13. hráčem žebříčku ATP Nickem Kyrgiosem (30). Souboj pohlaví se odehraje 28. prosince v Dubaji. Bude se jednat už o čtvrtou exhibici tohoto druhu, naposledy proti sobě stáli Novak Djokovič a Na Li v roce 2013.
Sabalenková se v bitvě pohlaví utká s Kyrgiosem (@ Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia)

O bitvě pohlaví mezi čtyřnásobnou grandslamovou vítězkou a nejlepší hráčkou současnosti Sabalenkovou a finalistou Wimbledonu z roku 2022 Kyrgiosem, který je nyní až 652. hráčem světa, se už nějakou dobu mluvilo a oba tomuto souboji byli otevření. Nyní je vše potvrzeno a exhibice je oficiální. Odehraje se už tento rok 28. prosince v Dubaji.

Světová jednička o této exhibici mluvila už na letošním US Open, kde přiznala, že bude hrát na sto procent, aby Kyrgiose porazila. "Myslím si, že to bude zábava a skvělá podívaná," uvedla tehdy Běloruska. Ve stejném termínu se vyjádřil i Australan. V podcastu s Alexanderem Bublikem přiznal, že chce vyhrát a bude se snažit dobře reprezentovat mužský tenis.

"Moc Nicka respektuji a vím, že je velmi talentovaný. Ale já jsem připravená ukázat svoji nejlepší hru. Jsem hrdá, že budu moct reprezentovat ženský tenis a budu součástí této moderní verze ikonické exhibice," řekla Sabalenková, která je na rozdíl od svého soupeře zdravá a odehrála celou tenisovou sezonu.

To Australana už několik let trápí zranění. Kvůli bolestem zápěstí musel na operaci a vrátil se na začátku letošní sezony. Na kurtech však vydržel jen čtyři turnaje, během kterých slavil jen jedinou výhru. Od podniku v Miami se ale v soutěžním zápase neukázal.

Souboj mezi Sabalenkovou a Kyrgiosem v dubajské Coca-Cola Areně pro 17 tisíc lidí bude už o čtvrtou exhibici tohoto druhu, naposledy se proti utkali Novak Djokovič a Na Li před 12 lety. Poprvé se proti sobě postavili v roce 1973 legendární Billie Jean Kingová, která v Houstonu porazila Bobbyho Riggse.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Preview.lover
04.11.2025 17:25
Ještě je tu zápas z roku 2023:
Ve dnech 15. a 17. prosince 2023 se ve francouzském Bourg-de-Péage konal exhibiční turnaj . Finále ženské kategorie se původně mělo utkat mezi Donnou Vekićovou a vítězkou zápasu Mirry Andrejevové a Varvary Gračevové , ale Vekićová se kvůli zranění odhlásila. Ukrajinská hráčka Marta Kostyuková původně souhlasila, že ji nahradí, ale později si to rozmyslela kvůli negativním reakcím ve své domovské zemi na její nasazení proti Rusce Andrejevové. [V neobvyklém srovnání událostí požádali ředitelé turnaje 1145. hráčku světového žebříčku ATP Yanis Ghazouani Durandovou, aby hrála proti 16leté 57. hráčce světového žebříčku WTA Andrejevové. Ghazouani prohrál dva dny předtím v mužském zápase s Arthurem Rinderknechem a původně měl být Andreevovým tréninkovým partnerem v odpalování před ženským finále, ve kterém nakonec nastoupil. Zápas vyhrál ve dvou setech (7-5 6-2), ale Andreevová získala vítěznou trofej.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
04.11.2025 16:24
a už prošla testem na pohlaví? Ten je myslím pro takový zápas nezbytný.
Reagovat
Mantra
04.11.2025 16:10
mě by zajímalo jak moc vážně budou hrát - já to vidím prostě jako další arabskou moneyharvest
Reagovat
tommr
04.11.2025 16:04
V článku mi chybí informace jak dopad ten předešlej zápas mezi Djokovicem a Na Li ...
Reagovat
com
04.11.2025 16:09
a taky, ze kdyz to bude 4 exibice tohoto druhu a vyjmenujou tu jen 2 Taky mohli napsat uz i tu treti
Reagovat
jackiec
04.11.2025 16:33
V roce 92 v Las Vegas porazil Connors Navrátilovou 7-5 6-2... Zápas měl speciální pravidla, Jimbo měl pouze jeden servis a Navrátilová hrála do deblového rozměru dvorce.
Reagovat
jackiec
04.11.2025 16:36
https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_the_Sexes_(tennis)
Reagovat
PTP
04.11.2025 15:56
To bude skutečně bitva pohlaví : k.unda s č.urákem
Reagovat
Mantra
04.11.2025 16:09
Reagovat
Kandinsky1
04.11.2025 16:10
Reagovat
GaelM
04.11.2025 16:18
Reagovat
Tomas_Smid_fan
04.11.2025 16:22
paradoxně ten č.. je mi sympatičtější
Reagovat
Sinuhet1
04.11.2025 16:47
Reagovat
com
04.11.2025 15:55
tak ona je taková mužatka, urcite vyhraje.. Ale radsi bych videl bitvu Sereny s Federerem/Nadalem v dobe, kdy byly na vrcholu smile
Reagovat
Kandinsky1
04.11.2025 16:12
Pokud ten šašek nevyhraje 2x 6:0, tak to bude pěknej trapas.
Reagovat
pzag777
04.11.2025 16:21
Reagovat
Sinuhet1
04.11.2025 16:48
vzdyt tady o tom nedavno v diskusi nekdo psal, ze se zenska nechyta, i kdyby hrala svetova jednicka s muzem cislo 1000
Reagovat

