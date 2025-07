Kyrgios o Djokovičovi: Ptal jsem se ho, proč hraje. Řekl mi, že neví...

Přišel s dalším vyjádřením, které v tenisovém světě vyvolalo vlnu diskusí. Nick Kyrgios (30) naznačil, že kariéra Novaka Djokoviče (38) se blíží ke svému konci. V rozhovoru pro podcast All on the Table prozradil detaily osobního setkání se srbskou legendou během turnaje v Indian Wells. Podle australského bouřliváka může mít hvězdný Srb před sebou už jen několik posledních měsíců na okruhu.

"Myslím, že brzy skončí," uvedl Kyrgios. "Ptal jsem se ho během turnaje v Indian Wells v šatně: ‚Proč jsi tady? Proč hraješ?‘ A on jen odpověděl: ‚Já nevím."

Kyrgios popsal, že v rozhovoru s Djokovičem poprvé cítil, jak moc se světová tenisová jednička začíná upínat k rodině.

"Říkal jsem mu: A co tvoje děti, vím, že chceš trávit čas s rodinou. Odpověděl: ‚Jo, je to složitý, nevím.‘ Mám pocit, že mu rodina chybí víc než dřív. Jsme stále v kontaktu. Ale nemyslím si, že bude hrát déle než rok. Spíše už ani ne celý rok. Je to obrovský profesionál, ale když má člověk rodinu jako on…"

Kyrgios v této souvislosti připomněl i osud jiného tenisového velikána. " Je to jako Andy Murray. Hraje celou kariéru, odejde do důchodu – a pak se hned pustí do trénování. Kdybych byl člen jeho rodiny, byl bych tak naštvaný!"

Odehrál Djokovič svůj poslední Wimbledon v kariéře? (@ @ ČTK / imago sportfotodienst / Juergen Hasenkopf)

Sám Djokovič se o svém konci zatím vyjadřuje zdrženlivě. Po semifinálové porážce na Roland Garros však fanoušky znejistil. "Mohl to být můj poslední zápas, který jsem tady kdy odehrál – nevím. Proto to bylo na konci trochu emotivnější," řekl přímo na kurtu.

"Ale jestli to pro mě byl rozlučkový zápas na Roland Garros, tak to byl nádherný zápas – co se týče atmosféry i toho, co jsem dostal od diváků," doplnil čtyřiadvacetinásobný grandslamový šampion.

Na tiskové konferenci později dodal: "Dvanáct měsíců je v této fázi mé kariéry docela dlouhá doba. Jestli si přeji hrát víc? Ano, chci. Ale jestli budu moci za rok hrát znovu tady? To nevím. To je vše, co mohu v tuto chvíli říci."

Djokovič? Chtěl technické detaily, bylo to nepříjemné, přiznal Murray