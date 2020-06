Kyrgios se naštval na šéfa ATP Gaudenziho: Nic si s námi neřešil, tupče

Tenisová sezona je přerušená od března a v úterý se konečně pro hráče i fanoušky začalo blýskat na lepší časy, když US Open oznámilo, že se uskuteční v plánovaném termínu. Včera přišla další dobrá zpráva pro tenisové nedočkavce, ATP a WTA totiž potvrdily srpnový restart sezony.

Vypadá to však, že Kyrgios z toho, že se opět začne hrát, radost nemá. Australský bouřlivák nedávno zkritizoval ATP, že se snaží prosadit konání letošního US Open.

"ATP se snaží, aby letošní US Open proběhlo. To mi přijde vzhledem k tomu, co se teď děje, sobecké. Samozřejmě hovořím o koronaviru a také nepokojích. Musíme společně toto překonat, aby se tenis mohl vrátit do normálu. To je můj názor. Vezmu si tedy na cestu z Austrálie svůj skafandr a až se vrátím, tak budu muset na dva týdny do karantény."

A teď se pustil přímo do šéfa ATP Gaudenziho. Ten totiž tvrdí, že srpnový restart sezony je výsledkem společného úsilí. S tím Kyrgios podle příspěvku na svém Twitteru rozhodně nesouhlasí, hráčů se podle něj nikdo na názor neptal. "Nazdar kámo, vůbec ses o nás během pauzy nestaral. Jako vážně? To mě po*er, co kdybys příště do toho společného úsilí zahrnul i nás hráče, tupče."