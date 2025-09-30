Lavinu skrečí v Pekingu začala Krejčíková. Podle Šwiatekové je na vině dlouhá sezona

DNES, 07:50
Aktuality 4
Na turnaji v Pekingu je letos k vidění kromě špičkového tenisu i neobvykle vysoký počet skrečí. Svůj zápas museli vzdát například čeští reprezentanti Jakub Menšík (20) a Barbora Krejčíková (29) či nasazená čtyřka Lorenzo Musetti (23) nebo domácí hvězda Qinwen Zheng (22). K situaci se vyjádřila i světová dvojka Iga Šwiateková (24), které po setu odstoupila Camila Osoriová (23). Podle Polky je na vině přetížený tenisový kalendář.
Barbora Krejčíková opouštěla kurt v bolestech (@ ČTK / imago sportfotodienst / IMAGO / Profimedia)

Za dva hrací dny došlo na prestižním podniku v Pekingu hned k sedmi skrečím, pět mezi ženami a dvě mezi muži. V obou soutěžích se mezi nedohranými zápasy objevilo i jedno české jméno. Zatímco Menšík, doufá v brzký návrat, Krejčíková odhalila, že její zranění je vážnější a je dost pravděpodobné, že už si letos nezahraje.

Český mladík odstoupil z duelu s Alexem de Minaurem už po pěti gamech, kvůli bolestem levého kolene, které ho trápilo už v průběhu sezony. Stejný problém se o den dříve objevil i u Krejčíkové, která se po vleklém zranění zad začala konečně dostávat do lepší formy. Proti McCartney Kesslerové však nedotáhla nadějné vedení a zranění pro ni znamení konec asijské tour.

Svůj zápas nedohrály ani Španělka Paula Badosaová, kterou v posledních letech trápí velmi často bolest zad, domácí Qinwen Zheng, která se vracela po operaci lokte, Francouzka Lois Boissonová a Osoriová. Z mužů vzdal ještě Ital Musetti.

K situaci se vyjádřila i světová dvojka Šwiateková, která postoupila po skreči Kolumbijky. "Sezona je příliš dlouhá a intenzivní, proto jsou tu častá zranění," komentovala Polka. Pustila se také do kritiky tenisového kalendáře i samotné organizace WTA. "Všechna ta povinná pravidla jsou naprosto šílená. Nemyslím si, že by se špičkovým hráčkám podařilo odehrát například šest pětistovek. Je prostě nemožné to vměstnat do rozpisu," zlobila se.

Na délku a náročnost sezony si v posledních letech stěžuje mnoho hráčů a nyní se ukazuje, že se nabitý program podepisuje na zdraví tenistů víc než kdy jindy. Ženský kalendář končí Turnajem mistryň v Rijádu, který je na programu v prvním listopadovém týdnu. Muži mají program ještě o pár týdnů delší a ti nejlepší, kteří budou hrát Turnaj mistrů, a i finálový turnaj Davis Cupu skončí až na konci listopadu. Nová sezona začíná hned 2. ledna a čas na odpočinek je tak velmi krátký.

K náročnému programu ke konci sezony se v posledních dnech vyjádřil i druhý hráč světa Jannik Sinner, který možná vynechá týmovou soutěž Davisova poháru a bude se raději věnovat odpočinku a regeneraci po intenzivní sezoně.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

4
Přidat komentář
misa
30.09.2025 08:17
Ženská sezona by se měla poskládat tak, aby všechny WTA turnaje byly dohrány do konce října.

Česko čeká až v polovině listopadu baráž BJK Cupu, tak jsem zvědavý, kdo tam bude chtít hrát. Asi zase Linda s Maruškou :) Ale Marii bych nejraději taky viděl odpočívat. Termín je hrozný...
Reagovat
Martyyns
30.09.2025 08:05
Krejčíková v titulku a otázka jestli za skreče může dlouhá sezóna? Krejčíková ji měla letos velmi krátkou. + Další zmínění skrečovaní hráči taky letos víceméně trpěli na zranění. Takže toto se nepovedlo.
Reagovat
GaelM
30.09.2025 08:06
Reagovat
Semi
30.09.2025 07:59
To je otázka! Jasně, že může. Zkuste si něco dělat intenzivněji.
Reagovat

