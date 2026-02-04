Legenda seřvala dotěrného fanouška: Můžeš laskavě přestat? Děláš si srandu?
McEnroe si už jako profesionální hráč nikdy nebral servítky a byl známý svými výbuchy na kurtech i ostrými výroky mimo ně. Svůj temperament ukázal i na letišti v Melbourne, kde působil jako televizní expert a komentátor během grandslamového Australian Open.
Jedna z největších tenisových legend se nedokázala v klidu vypořádat s jedním ze svých fanoušků, který žádal společnou fotografii. "Můžeš přestat? Přestaň! Ježíši Kriste," zuřil majitel sedmi grandslamových trofejí. Mladík ho ale dál pronásledoval. McEnroe se zastavil a logicky mu znovu ruply nervy. "Děláš si ze mě srandu?" zařval nechápavě.
Fanoušek oslovil McEnroea už po jeho příjezdu na letiště a nabídl mu i pomoc se zavazadly. Američan nebyl už tehdy v dobré náladě a žádal, aby se od něho držel dál. I přes přítomnost ochranky ale mladý muž v žádostech pokračoval. "Můžeme ho nějak zastavit?" ptal se McEnroe.
Ačkoli fanoušek neuspěl a odcházejícího McEnroea už nezastavil, zavolal na něj, že ho i tak miluje. Ani tady reakce McEnroea nebyla pozitivní a mladého muže poslal do míst, kam slunce nesvítí.
