Legenda seřvala dotěrného fanouška: Můžeš laskavě přestat? Děláš si srandu?

DNES, 10:15
Téma 3
Sem tam se musí největší tenisové hvězdy vypořádat s dotěrnými fanoušky nejen na sociálních sítích, ale i v reálném životě. Zatímco většina to zvládá bez větších komplikací, legendární John McEnroe (66) na letišti v Melbourne neudržel nervy a seřval jednoho ze svých fanoušků.
John McEnroe a dotěrný fanoušek na letišti v Melbourne (© Media-Mode / SplashNews.com / Splash / Profimedia)

McEnroe si už jako profesionální hráč nikdy nebral servítky a byl známý svými výbuchy na kurtech i ostrými výroky mimo ně. Svůj temperament ukázal i na letišti v Melbourne, kde působil jako televizní expert a komentátor během grandslamového Australian Open.

Jedna z největších tenisových legend se nedokázala v klidu vypořádat s jedním ze svých fanoušků, který žádal společnou fotografii. "Můžeš přestat? Přestaň! Ježíši Kriste," zuřil majitel sedmi grandslamových trofejí. Mladík ho ale dál pronásledoval. McEnroe se zastavil a logicky mu znovu ruply nervy. "Děláš si ze mě srandu?" zařval nechápavě.

Fanoušek oslovil McEnroea už po jeho příjezdu na letiště a nabídl mu i pomoc se zavazadly. Američan nebyl už tehdy v dobré náladě a žádal, aby se od něho držel dál. I přes přítomnost ochranky ale mladý muž v žádostech pokračoval. "Můžeme ho nějak zastavit?" ptal se McEnroe.

Ačkoli fanoušek neuspěl a odcházejícího McEnroea už nezastavil, zavolal na něj, že ho i tak miluje. Ani tady reakce McEnroea nebyla pozitivní a mladého muže poslal do míst, kam slunce nesvítí.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

3
pantera1
04.02.2026 10:59
Copak John, jeho výlevy hlavně na kurtech neměly chybu. Obzvlášť, když se pustil do empajrovýho, kterej mu hejbl žlučí. Dal si ruce v bok a nazval ho stokou společnosti . Diváci si to náležitě užili, bez toho to prostě nešlo . K němu to hulvátství a neomalenost prostě sedí .
Tomas_Smid_fan
04.02.2026 10:41
nemusel votravovat, fotku má i tak
JLi
04.02.2026 10:41
