Legenda věří v Djokoviče: Zdaleka nekončí, ještě jednou to může dokázat

DNES, 16:00
Dva roky čeká Novak Djokovič (38) na grandslamový titul, který by byl rekordním 25. triumfem z turnajů velké čtyřky. Naposledy uspěl na US Open v sezoně 2023. Přesto podle britské legendy Tima Henmana (51) jeho kariéra zdaleka nekončí. Bývalý britský tenista a šestinásobný semifinalista grandslamu je přesvědčen, že Srb se ještě jednou pokusí o triumf na Australian Open.
Novak Djokovič stále sní svůj sen o 25. grandslamovém titulu (@ Andrew Schwartz / SplashNews.com / Splash / Profimedia)

Bojoval, přesto to znovu nevyšlo. V semifinále US Open skončil Djokovič stejně jako na všech třech předcházejících grandslamech krok od finálové účasti.

V Melbourne vzdal zápas s Alexandrem Zverevem, na Roland Garros i Wimbledonu podlehl Janniku Sinnerovi a na US Open nestačil na Carlose Alcaraze, jemuž podlehl 4:6, 6:7(4), 2:6.

Tímto výsledkem natáhl své čekání na další grandslamový titul už na dvě celé sezony. Naposledy se z trofeje radoval právě ve Flushing Meadows před dvěma lety, kdy ve finále ve třech setech porazil Daniila Medveděva a získal rekordní 24. grandslam.

Od té doby sice na velkých turnajích pravidelně prochází do závěrečných kol, ale proti Alcarazovi a Sinnerovi zatím nenašel recept.

"Myslím, že si ještě zahraje o nejvyšší mety. Věřím, že na Australian Open to ještě jeden rok dotáhne až na konec. Tam dosáhl svého největšího úspěchu, a proto si myslím, že právě tam bude mít ještě jednu šanci. Ale možná to ani on sám v této fázi ještě neví," uvedl Henman.

Podle britského experta zůstává Djokovič navzdory věku jedním z nejkonzistentnějších hráčů na grandslamové scéně. "Novak v zápase s Carlosem rychle ztrácel síly, ale i tak je to neuvěřitelný výkon – ve 38 letech postoupit do čtyř semifinále grandslamů. Došel neskutečně daleko," dodal.

Australian Open je přitom pro Djokoviče nejúspěšnějším turnajem v kariéře. Srb tam nikdy neprohrál finále a získal rekordních deset titulů. V posledních dvou letech ale vždy skončil v semifinále – loni podlehl Sinnerovi a letos skrečoval duel proti Alexanderu Zverevovi.

Je frustrující, že nedokážu to, co dřív. Ale nevzdávám se, říká Djokovič

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Kandinsky1
06.09.2025 16:36
Myslím, že ne, Time.
srnecek
06.09.2025 17:19
Prianie je otcom myslienky. Realita je a bude bohuzial ina. Stale je velmi dobry. To ano. Ale uz nie na GS titul, nie na turnaji, kde hraju obaja mladi vlci. V jeho veku je kazdy dalsi mesiac ( ubudajucich sil) mozno to, co pre dvadsiatnikov rok...
