Legenda věří v Djokoviče: Zdaleka nekončí, ještě jednou to může dokázat
Bojoval, přesto to znovu nevyšlo. V semifinále US Open skončil Djokovič stejně jako na všech třech předcházejících grandslamech krok od finálové účasti.
V Melbourne vzdal zápas s Alexandrem Zverevem, na Roland Garros i Wimbledonu podlehl Janniku Sinnerovi a na US Open nestačil na Carlose Alcaraze, jemuž podlehl 4:6, 6:7(4), 2:6.
Tímto výsledkem natáhl své čekání na další grandslamový titul už na dvě celé sezony. Naposledy se z trofeje radoval právě ve Flushing Meadows před dvěma lety, kdy ve finále ve třech setech porazil Daniila Medveděva a získal rekordní 24. grandslam.
Od té doby sice na velkých turnajích pravidelně prochází do závěrečných kol, ale proti Alcarazovi a Sinnerovi zatím nenašel recept.
"Myslím, že si ještě zahraje o nejvyšší mety. Věřím, že na Australian Open to ještě jeden rok dotáhne až na konec. Tam dosáhl svého největšího úspěchu, a proto si myslím, že právě tam bude mít ještě jednu šanci. Ale možná to ani on sám v této fázi ještě neví," uvedl Henman.
Podle britského experta zůstává Djokovič navzdory věku jedním z nejkonzistentnějších hráčů na grandslamové scéně. "Novak v zápase s Carlosem rychle ztrácel síly, ale i tak je to neuvěřitelný výkon – ve 38 letech postoupit do čtyř semifinále grandslamů. Došel neskutečně daleko," dodal.
Australian Open je přitom pro Djokoviče nejúspěšnějším turnajem v kariéře. Srb tam nikdy neprohrál finále a získal rekordních deset titulů. V posledních dvou letech ale vždy skončil v semifinále – loni podlehl Sinnerovi a letos skrečoval duel proti Alexanderu Zverevovi.
Je frustrující, že nedokážu to, co dřív. Ale nevzdávám se, říká Djokovič
