Legendární Šmíd slaví sedmdesátiny. Věří, že Češi mohou vyhrát Davis Cup
"V Itálii se mi žije dobře. Lidé jsou tu příjemní, jídlo je skvělé a je tu i pěkné počasí," řekl s úsměvem Šmíd. "Narozeninový den strávím u kamaráda, kam chodím občas na obědy a večeře. Budu s dětmi, se svým pitbulem a kamarád slíbil, že připraví i večeři na mou počest," uvedl. Bývalá světová jednička ve čtyřhře se do Itálie přesunula po konci kariéry. Šmíd se se zde stal šéfem tenisových center a vedl talentované hráče od 14 do 21 let. "Posledních 15 let jsem v důchodu," řekl.
Rodák z Plzně vyhrál během kariéry devět turnajů ATP ve dvouhře a 56 ve čtyřhře. "To, že jsem měl v singlu a deblu dohromady 122 finálových účastí, je strašné číslo. Jediné, co mě mrzí, je, že jsem se na grandslamu ve dvouhře nedostal nikdy přes čtvrtfinále," prohlásil. Mezi nejlepší osmičku hráčů se probojoval dvakrát - na Australian Open 1983 a ve Wimbledonu o rok později. V obou případech vypadl s Lendlem. "Vždycky jsem na grandslamech narazil na někoho, jako byl (John) McEnroe, Lendl, (Jimmy) Connors nebo (Björn) Borg a ti na mě byli moc dobří. To mě mrzí, že jsem se nedostal třeba do finále grandslamu," podotkl Šmíd.
Velké momenty prožil v roce 1980, kdy pomohl k prvnímu triumfu v Davis Cupu. Československo tehdy zvítězilo v semifinále v Argentině 3:2 a poté doma porazilo Itálii 4:1. Šmíd se ve finále podílel na dvou bodech. Nejprve porazil v úvodní dvouhře Adriana Panattu a poté ve čtyřhře s Lendlem zajistil Československu rozhodující třetí bod proti Panattovi a Paolu Bertoluccimu.
"Tam to byla další sága, kdy jsem snědl večer před zápasem zkažené filé, bylo mi blbě a prohrával jsem v první dvouhře 0:2. Pak jsem to ale otočil a vyhrál na pět setů," vzpomínal Šmíd. "Vítězství v Davis Cupu byla velká sláva. Když končíte kariéru, hodnotí se vždy, kolik jste vyhrál grandslamů, Davis Cupů, kolikrát jste se kvalifikoval na Masters a kolik máte titulů z ATP," uvedl. S bývalými spoluhráči z Davis Cupu zůstává v kontaktu. "S Pavlem Složilem si napíšeme o fotbale nebo o tenise. S Ivanem si napíšeme na Vánoce nebo narozeniny. A s Honzou Kodešem si občas zavoláme," řekl Šmíd.
V závěru kariéry trénoval také bývalou světovou jedničku Němce Borise Beckera. V jeho týmu působil 16 měsíců. "Boris byl velký sympaťák. Byl to hráč, který byl na kurtu jako v transu. Po cestách jsme hráli šachy, ty hraje velice slušně," uvedl na adresu slavného hráče, který musel kvůli maření insolvenčního řízení do vězení. "Mrzí mě, co se mu stalo. Říkal, že to ve vězení bylo hrozné. Po kariéře to asi podcenil. Teď bydlí v Miláně, má další ženu a snad ten život vycentroval. Tenista to byl vynikající," řekl Šmíd.
Tenis si dál jednou týdně rekreačně zahraje a sleduje i dění ve světě. Před dvěma týdny navštívil turnaj v Římě, kde sledoval duel Lehečky s Norem Casperem Ruudem. "Tenis se oproti nám hrozně změnil. Za prvé všichni hrajou stejně, za druhé dávají strašné rány, což za nás nebylo a za třetí nikdo nemá osobitý styl. Většina hraje vytloukačku od základní čáry, málokdo jde na síť, nebo zahraje s výjimkou (Carlose) Alcaraze kraťas. A ten (Jannik) Sinner je v téhle hře teď nejlepší," prohlásil.
Mrzí ho také, že mizí hráči s jednoručným bekhendem. "To hraje jen (Lorenzo) Musetti, ale v zápasech na tři vítězné to nestačí, protože vás s tím obouručným umlátí. Pak ho hraje ještě (Grigor) Dimitrov nebo (Stefanos) Tsitsipas. Dnes už to ale třeba není až tak o taktice. To jsou naopak takové rány, že jakmile proti tomu jednou zahrajete krátce, tak je konec," uvedl Šmíd.
Těší ho nástup Lehečky, Jakuba Menšíka či Tomáše Macháče. Přál by jim úspěch a věří, že mohou zvítězit i v Davis Cupu. "Tihle tři hráči jsou velmi dobří a k tomu i (Vít) Kopřiva jako čtvrtý. Je to i o štěstí, aby byli kluci zdraví a měli formu. Určitě ale mají šanci Davis Cup vyhrát," řekl Šmíd. Chtěl by tenisty podpořit i v zářijovém druhém kole kvalifikace proti USA. "Když mě pozvou, rád bych do Prahy přijel," podotkl.
Ke středečním narozeninám si přál hlavně zdraví. Po skončení kariéry absolvoval operaci kyčlí nebo prostaty, kde měl rakovinotvorný zárodek. Před třemi lety měl také plicní embolii. Nyní se cítí v pořádku. "Život mám rád, takže bych si přál žít jako teď ještě další roky," doplnil Šmíd.
