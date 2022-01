Lehečka a Kopřiva na challengerech v Austrálii postoupili do osmifinále

ATP CHALLENGER TOUR - Jiří Lehečka ve svém úvodním zápase v letošní sezoně ani jednou neztratil servis, přesto se na postup do osmifinále challengeru v Traralgonu nadřel. Na jiném australském podniku stejné kategorie v Bendigu mezi nejlepší šestnáctku prošel Vít Kopřiva. První zápas roku nevyšel Lukášovi Rosolovi ani Zdeňkovi Kolářovi.

Jiří Lehečka si na konci sezony 2021 zahrál své čtvrté finále na challengerech a znovu po dvou letech dostal šanci reprezentovat v Davisově poháru. Nový tenisový rok zahajuje na challengeru v australském Traralgonu a hned na úvod se pořádně nadřel, hráče páté stovky Uladzimira Ignatika zdolal až po skoro třech hodinách 7-5 6-7(4) 6-3.

Dvacetiletý Čech, který dnes ani jednou neztratil podání, však mohl postup slavit podstatně dříve, jelikož měl za stavu 5-4 ve druhé sadě tři mečboly v řadě na returnu. Ani jednu příležitost ale neproměnil a o set přišel v tie-breaku. V osmifinále narazí na Maximiliana Marterera z Německa.

V Traralgonu do nového tenisového roku vstoupili také Lukáš Rosol a Zdeněk Kolář. Veterán Rosol podlehl 5-7 4-6 Akirovi Santillanovi. Kolář nestačil 3-6 4-6 na Nicolu Kuhna z Německa, který v žebříčku figuruje přesně o 100 míst níže, a připsal si už čtvrtou porážku v řadě.

Zítra čeká první zápas nového tenisového roku Tomáše Macháče.



Kopřiva do osmifinále prošel v Bendigu

Vít Kopřiva loni prožil nejlepší rok kariéry a určitě si letos dělá zálusk ještě na lepší výsledky. Čtyřiadvacetiletý Čech, který v červenci na antuce ve Gstaadu při svém debutu na turnajích ATP šokoval skalpem Denise Shapovalova a postupem z kvalifikace do semifinále, do letošní sezony vstoupil cenným skalpem bývalého člena Top 100 Rubena Bemelmanse a navázal na něj vítězstvím 7-6(4) 6-3 nad nasazenou dvojkou a 144. hráčem světa Cemem Ilkelem.

Proti tureckému soupeři se mu dařilo hlavně na servisu. Na podání dohromady prohrál jen 13 fiftýnů, odvrátil všechny tři brejkbolové hrozby a za hodinu a půl mohl slavit postup do další fáze turnaje. V osmifinále se střetne s Dimitarem Kuzmanovem, nebo Facundem Menou.

Zítra bude o postup bojovat Jaroslav Pospíšil.