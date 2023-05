Lehečka bojuje se zraněním pravé nohy, do French Open by ale měl být fit

Česká jednička Jiří Lehečka se potýká necelé dva týdny před startem Roland Garros se zraněním na pravé noze. Do startu druhého grandslamového turnaje sezony, který začne 28. května, by ale měl být 39. hráč světového žebříčku fit. Čtvrtfinalista letošního Australian Open na dnešním setkání s novináři řekl, že ho trápí potíže v oblasti chodidla, kde už měl před čtyřmi lety únavovou zlomeninu. Léčbu řeší s profesorem Pavlem Kolářem a do konce týdne se chce vrátit k tréninku.

"Problém je na mém pravém chodidle a dál bych to asi nerozváděl. Je to v místě, kde jsem měl čtyři roky zpátky únavovou zlomeninu, takže to není velký problém. Řekl bych, že je to maličkost, ale z důvodu, jaké má to místo zdravotní minulost, je potřeba být hodně opatrný a nic neuspěchat," uvedl Lehečka.

Podle jednadvacetiletého rodáka z Mladé Boleslavi vzniklo zranění kombinací náročného programu a předchozí predispozice. "To místo je samo o sobě citlivé na každou změnu povrchu a veškeré přetížení z dlouhých zápasů se pak projevuje. Před turnajem v Římě jsem měl velice náročný tréninkový týden a program, kdy jsem neměl skoro pauzu. I to je jeden z důvodů, proč se bolest projevila zrovna tam. Teď se snažím udělat vše pro to, abych se znovu uzdravil," konstatoval Lehečka.

V Římě prohrál svůj vstupní zápas s Maďarem Fábiánem Marozsánem a následně skrečoval kvalifikační duel na challengeru v Turíně, kde vzdal Ukrajinci Aleksandru Brajninovi. V úterý absolvoval vyšetření u profesora Koláře, další kontrolu bude mít v pátek.

"Díval se i přes sono, zda tam není nějaká patálie, která by mě mohla dál omezovat. Nic vážného tam naštěstí není, za což jsem rád," řekl Lehečka. "Vyzval mě přesto k velké opatrnosti s tím, že je třeba se na to znovu podívat v pátek. To bude asi den, kdy se rozhodne, co a jak. Předběžný nástřel je, že bych mohl už o víkendu pomalu trénovat a od příštího týdne se naplno zapojit," líčil český tenista.



Start na French Open v ohrožení není

Účast na grandslamovém Roland Garros, které začne v Paříži 28. května, podle něj ohrožená není. "To si ani do hlavy nepřipouštím. Kdyby se náhodou něco změnilo, budu to řešit přímo s Pavlem. Zatím je plán, že by se někdy v polovině příštího týdne mělo odjet do Paříže," ujistil Lehečka.

Nejvýše postavený český hráč v žebříčku ATP se pokusí v Paříži ukončit sérii čtyř nezdarů. Vedle skreče s Brajninem a porážce s Marozsánem zaváhal také v úvodu turnaje v Madridu s Rusem Alexanderem Ševčenkem a předtím prohrál ve čtvrtfinále v Banja Luce se Srbem Miomirem Kecmanovičem.

"Po Banja Luce jsem se necítil na kurtu úplně ideálně. V Madridu mi zápas vůbec nevyšel a Řím byl jeden z těch turnajů, kde se bohužel nesešel můj zdravotní stav s mými výkony. Ne že by můj stav měl vliv na to, že jsem prohrál, ale po skončení zápasu jsem si uvědomil, že ta noha bolí už doopravdy dost. Rozhodl jsem se proto vrátit do Česka a dát se co nejdříve dohromady, protože mým hlavním cílem je Roland Garros," dodal Lehečka.