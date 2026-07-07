Lehečka je blízko vyřazení. V osmifinále Wimbledonu prohrává se Zverevem 0:2 na sety a musí čekat

VČERA, 20:45
Aktuality 64
WIMBLEDON - Jiří Lehečka jako poslední může rozšířit české řady ve čtvrtfinále letošního Wimbledonu. Poslední naše naděje v mužské dvouhře však v pondělní části osmifinále prohrála s čerstvým vítězem French Open a nasazenou dvojkou Alexanderem Zverevem oba sety. Zápas se za stavu 4:6, 5:7, a 3:3 z pohledu českého hráče přerušil kvůli wimbledonské večerce a bude se dohrávat v úterý.
Profily hráčů
Zverev Alexander
Lehečka Jiří
Jiří Lehečka bojuje o čtvrtfinále Wimbledonu (© ČTK / AP / Kin Cheung)

Lehečka – Zverev | 4:6, 5:7, 3:2, přerušeno

Lehečka začal noční osmifinálový zápas proti Zverevovi vítězným bekhendem a úvodní game na servisu si snadno udržel, když uhrál bod po každém prvním podání. Následně český tenista exceloval i na příjmu. I díky dvojchybě soupeře si vypracoval tři brejkboly v řadě, ani jeden však využít nedokázal a obrovskou šanci hned na začátku zápasu zahodil. Ve třetí hře sám musel otáčet skóre 0:30, k větší šanci však favorita nepustil a podání si udržel. Další tři gamy si oba hráči připsali čistou hrou.

Za stavu 3:3 si Lehečka pomohl i skvělým forhendem po lajně hraným hned po odskoku a parádními zásahy na síti. Opět nečelil žádnému brejkbolu a svůj servis podruhé uhájil přes shodu. O chvíli později o své podání musel bojovat znovu a tentokrát neuspěl. Zverev se dostal ke dvěma brejkbolům a ten druhý využil, poté co si přitáhl Lehečku k síti. Poté sadu dopodával a dostal se do vedení 1:0 na sety.

Druhé dějství začal Lehečka čistou hrou. Ve třetím gamu ale musel odvrátit dva brejkboly. S prvním si po vítězném forhendu poradil, při druhém mu Němec pomohl chybou. Za stavu 3:2 se český tenista dostal ke dvěma dalším šancím v řadě, poté co Zverev chyboval na síti. Ani tentokrát ale neuspěl. Bolet ho muselo především nevyužití druhého brejkbolu, kdy v dlouhé výměně poslal forhend do sítě.

V jedenácté hře se český tenista dostal znovu do problémů při vlastním servisu. Nepomohl mu ani vítězný forhend a vedení 40:30. Situaci si zkomplikoval dvojchybou a Zverev si po bekhendovém prohozu připravil důležitý brejkbol. Ten ještě nevyužil. Druhou možnost ale proměnil a následně set dopodával a zajistil si vedení na vedení 2:0.

Na začátku třetího dějství, těsně před wimbledonskou večerkou, si oba hráči snadno drželi svá podání. Ve čtvrté hře se po bekhendové chybě Zvereva dostal Lehečka k dalším dvěma brejkbolům. Ani šestý a sedmý pokus mu ale k prolomení soupeřova servisu nestačil a Němec srovnal na 2:2. Český tenista si následně pomohl náběhy na síť i skvělým servisem, nerozhodila ho ani trefená páska od soupeře a podání si pohlídal. Po skončení šestého gamu bylo skóre vyrovnané a zápas se kvůli pravidlu wimbledonské večerky musel v 23 hodin místního času přerušit.

Čech v osmifinále nastoupil proti čerstvému šampionovi French Open, nasazené dvojce a světové trojce Zverevovi. Oba aktéři mají ve Wimbledonu velmi solidní formu a do druhého týdne postoupili se ztrátou jen jednoho setu, přičemž o něco dominantnější byl Lehečka, který je poslední českou nadějí ve dvouhře mužů a vyrovnal své maximum ve Wimbledonu. To se podařilo i Zverevovi, jenž překvapivě ještě nikdy nehrál v All England Clubu čtvrtfinále, ačkoli byl v osmifinále už třikrát.

Pro Zvereva je totiž tráva nejslabším povrchem. Právě na pažitech je nejvíc zranitelný a ještě nikdy netriumfoval. Naopak Lehečkovi nejrychlejší povrch náramně sedí. I to může v jejich dalším souboji hrát velkou roli a právě v těchto podmínkách by český tenista mohl proti favoritovi uspět. Ještě k tomu se potkal se Zverevem dvakrát a pokaždé mu dělal potíže. V roce 2023 v týmovém United Cupu jasně vyhrál a krátce poté v Dubaji padl až po třísetové bitvě.

Výsledky dvouhry mužů ve Wimbledonu

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

64
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HAJ
07.07.2026 00:16
Ty některé komenty o Jirkovi jsou podle mně trapné. Než se Sáša propracoval k takové úrovni mu taky trvalo. Šampióni dovedli zarvat, když jim teklo do bot a to on dnes ukazoval. To je zatím rozdíl mezi ním a Jirkou. Ale doufám, že se Jirka do takového levelu dostane.
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MARECEK7
07.07.2026 00:21
Jirka to ještě otočí
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Mac
07.07.2026 00:11
teprv dnes jsem si vsim jaky tam maj hraci mizerny zidle, takovy zverev tam sedi jak na stokrli, ani zada si nemuzou oprit...
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frenkie57
07.07.2026 00:13
Toho jsem si všiml už nas začátku. Na leckeré dvěstěpadesátce , nebo dokonce na čelendžru mají pohodlnější posez. Ostuda.
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MARECEK7
07.07.2026 00:07
Ví se v kolík se bude d ohrávat
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frenkie57
07.07.2026 00:14
V 16.00hod.
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Dovodo6
07.07.2026 00:33
A na jakém kurtu? Na hlavním to asi nebude co...
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MARECEK7
07.07.2026 00:36
Bude po Pegule s Gauff
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frenkie57
07.07.2026 00:39
Nějaká minišance na zkomplikování postupu Poblijóna tu je, ale moc velká věru není. Ale kdo ví, zítřek není dnešek. Platí ovšem oboustranně.
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Mac
06.07.2026 23:59
tak se jde spat, zitra mu staci vyhrat 2.5 setu a bude vysmatej...
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Serpens
06.07.2026 23:58
Po volné neděli je tohle přerušování jedna z nejpitomějších Wimbledonských "tradic". Doufám, že jí jednou odzvoní, stejně jako té neděli.
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HAJ
07.07.2026 00:01
Myslím si taky. Je to nepříjemné pro oba.
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farr
07.07.2026 00:12
Je to kvůli snobům, kterým by par dní v roce narušilo klid v obci tak že by všichni asi hned dostali PTSD . ITF by měla říct hele jestli si to nevyřešíte máme i jiné zájemce na travnatý GS, beztak na tu hlinovou pomalou trávu nikdo není zvědavej
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Tomas_Smid_fan
07.07.2026 00:12
Hlavně Lehy, při pomyšlení, že bude nastupovat na serve, ani neusne.
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chlebavevaju
06.07.2026 23:56
Ten Lehečka je už s tím věčným gestikulováním se svým boxem trapnej, dělá ze sebe hvězdu a přitom dostává naloženo jak malej harant. Kdykoliv má stav 30:00 nebo 40:15 tak neuhraje míč (ne vše Zverev zvládne servisem). Zítra dohraje pár gamů a může si s Lucinou zajet na dovču.
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Vlk-v-trave
06.07.2026 23:49
Dobre, ale Jirka ma aspon na saku 26/38 za 2 sety... jak to zvedne :-)
tak aspon trochu vic probehne tu travu k saku, kdyz uz... :-)

Zverev to pochopitelne ani nepotrebuje... jako vzdy na servu domintantni...
Jirka by musel zabrat na returnu, kde je take trochu horsi... to co muze Jirku jeste nejak dnes mozna zachranit, tak preruseni... Zvire jede jak masina...

Takovy Pella dostaval s Cilicem narezano dva sety... a po preruseni se vsici druhy den nestacili divit :-)))

Jen aby do toho preruseni neztratil serv... jiny den, jina nalada... nastaveni :-))

Proste, jak uz si Jirka vypracuje ty BP, tak Zvire skvelej...
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Vlk-v-trave
06.07.2026 23:58
No konecne zachrana :-))
Nastesti tohle prerusili... bez strechy to bude jiny mac...
Ja zase vic nesnasim ty londynske telocvicny, nez jak nejaky hrac tece...
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Carmelo
06.07.2026 23:44
Lehecka je děsný slizoun. Zverev hraje tak na 50% a v pohodě to stačí.
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Salamander134-
06.07.2026 23:38
Stejne bez sance jako Kuba na Roland Garros ....
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darek.vrana
06.07.2026 23:30
Už když Jirka neproměnil těch 0:40 ve 2. gemu, jsem věděl, jak ten zápas bude vypadat... Ze Zvereva se mi dělá nevolno a přihlížet, jak vyhrává gs a ještě kosí všechny naše hráče, je těžký masochismus. A ještě poslouchat moudra toho zoufalého teoretika na ES...
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hanz
06.07.2026 23:34
Zverda pojede jak půl šestá s Fryckem... o to strach nemám...
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Mac
06.07.2026 23:30
lehe vzdy lehne v nejvhodnejsi moment pro soupere... je ale pravda, ze zverev hraje skoro bezchybne, takze jirkovi se malokdy povede ho dostat pod tlak...
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The_Punisher
06.07.2026 23:30
Jirky je mi lito. Proste nema mindset GS sampiona ... minimalne ne ted. Bojovnik je, to jo, ale to proste nestaci
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chlebavevaju
06.07.2026 23:31
Je to podpantoflák.
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Tomas_Smid_fan
06.07.2026 23:42
chtěl prohánět Sincaraze, tak by měl nejdřív začít třeba od Zvereva, bych řekl...
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Dobry-den
06.07.2026 23:29
Ten Jirka je fakt ztracenej případ. Asi už začínám chápat, proč z něj na zahraničních fórech mají legraci.
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easymoneysniper
06.07.2026 23:28
Jirka nezklamal. Nedotáhnout ani jeden set aspoň do tb, je po těch šancích prostě ostuda
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SpacialRecognition
06.07.2026 23:27
Zajímalo by mě, s jakými trapnými výmluvami Lehečka zase příjde, protože Zverev nemusí hrát nic světoborného.
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hanz
06.07.2026 23:24
Lehunda to klasicky na závěr setu pos.al a může se balit... a my můžeme v klidu usnout, že už to nebude mít dlouhýho trvání... dobrou
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baba
06.07.2026 22:54
Takhle pripos...ně, I když snazivě Lehy ničeho nedosáhne... Musí působit na kurtu nebezpečně, ale zatím to spíš vypadá jako souboj mohutneho, sebevědomého s malým a připodělanym.... jdu spát, tohle skončí 3 ku 0.Pokud se ráno dozvím něco jiného, ráda se Jirkovi tady omluvim
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chlebavevaju
06.07.2026 23:00
Ted opět krásně zahozeny BP jde se spat, tady je vše jasne
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baba
06.07.2026 22:51
Takhle pripos...ně, I když snazivě Lehy ničeho nedosáhne... Musí působit na kurtu nebezpečně, ale zatím to spíš vypadá jako souboj mohutneho, sebevědomého s malým a připodělanym.... jdu spát, tohle skončí 3 ku 0.Pokud se ráno dozvím něco jiného, ráda se Jirkovi tady omluvim
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Kaprik
06.07.2026 22:28
Tohle Lehe asi dá 0:3 na sety
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chlebavevaju
06.07.2026 22:29
Berdych 2.0.
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Pe3k_
06.07.2026 22:33
spíše 0.5
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Random33
06.07.2026 23:25
Berdych 2.0? Pravidelny ucastnik ctvrtfinale nebo semifinale GS?? Kezby! Zatim se mu z tech 3 nikdo nepriblizuje.
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Tomas_Smid_fan
06.07.2026 22:20
Zahazovat šance, to Lehy umí... Mohl by si o tom pokecat s Gríšou, preventivně, aby nedopadl jako on. Netuším, kolikrát jsem v důležitých zápasech držel dlouhé hodiny Gríšovi palce, aby to nakonec dopadlo stejně jako dneska. Nejčastěji ho zradila hlava na servisu, jako dnes, jindy ho přehrál někdo z Big3, jindy ve skvěle rozehraném zápase zranění.
Dneska teda mimo Gríšovy hlavy navíc ještě životní turnaj hráče, který se normálně pohybuje ve zcela jiných vodách. Ten kluk za 5setů vyrobil "pouhých" 33UE, ne fakt, chyboval málo, hlavně na to, co tam hrál, prostě úlet v transu.
A další úlet je, že Gríšovi k vítězství nestačilo ani 72! W oproti polovině Feryho. Celkem vyhrál o 11 výměn víc. Gríša je prostě ztracený případ a moc si rozmyslím, jestli se na jeho důležitý zápas ještě někdy podívám. Vo nervy jak s Maruš
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Blondie
06.07.2026 22:14
Zverev si tam kontroloval cukr, ne? Co ma ten komentator za hemzy?
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Vlk-v-trave
06.07.2026 21:57
Pro Feryho je to opravdu divoka jizda... a ted ho ceka italiano Cobolli... takze stale ta jeho jizda nemusi skoncit... Zajimave je ze obecne bydliste ma ve Wimbledonu...:-) Predpokladam, ze na zapasy "dochazi" primo ze sveho bytu:-)

V dolni casti pavouka tak pomalu zacina boj o to, kdo si se Sinnerem zahraje finale... Bublik shorel s Fritzem... kteremu se sance zveda hodne vysoko... Jirka muze jen prekvapit... a doufejme ze ano... Zverev tu jeste nikdy nebyl ve QF, tak doufejme, ze potvrdi tradicni 4.kolo :-)
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chlebavevaju
06.07.2026 21:37
Menšíku, podívej se, proti komu jsi prohrál
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aligo
06.07.2026 21:34
Budou hrát cca hodinu... možná by to rovnou měli přesunout
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RFanousek
06.07.2026 21:35
Může se hrát do půlnoci našeho času.
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MARECEK7
06.07.2026 21:38
Tak max 2 sety
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MARECEK7
06.07.2026 21:36
Nebo posunout večerku
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MARECEK7
06.07.2026 21:32
Jirka zatím nebojuje a dneska si ani moc nezapinka
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RFanousek
06.07.2026 21:25
Jsem naprosto znechucený z Dimitrova. Prohrál to jako vždy v hlavě. Poslední set stačilo soupeři hrát jedno jediné - jakýkoliv míček do backhandu Dimitrova a byl to automaticky bod. Ani to nemusel být nějaký skvělý míček ale prostě dát to do backhandu - bod v kapse. Za mě level Dimitrova oproti předchozím kolům o desítky procent níž. Zklamaní velké.
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Krisboy
06.07.2026 21:32
Neboj, ráno bude líp, uvidíš!
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Tomas_Smid_fan
06.07.2026 22:23
jsi mě předběhl o hodinu
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RFanousek
06.07.2026 22:34
Nejlepší je to napsat hned a hodit to za hlavu. Přepnul jsem na fotbal, na který se normálně vůbec nedívám xd
Ale tenis po tomto zápase nechci ani vidět
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Tomas_Smid_fan
06.07.2026 22:37
jestli jsi četl můj post, tak je ti jasné, že tě plně chápu
Fotbal mám ve dvoře z okna na 10m úhlopříčce, ale nechce se mi z postele
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RFanousek
06.07.2026 23:03
Četl
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Pe3k_
06.07.2026 21:23
Grigor
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Krisboy
06.07.2026 21:29
Tak vyhrát to asi mohl, ale Arthur hrál fakt parádně. Grigorovi bych přál klidně i titul třeba přes Lehečku, ale Arthur si to zasloužil.
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farr
06.07.2026 21:23
No Jirka bojuje tak maximálně s šatnou zatím jelikož až ted ty dva šmatláci dohaluzili ten zápas který měl skončit tak před hodinou. Dobře mu tak neskutečnej dřevák s WCčkem proprdět vyhraný zápas, aneb Dimitrov mentální titán no...
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joska
06.07.2026 21:32
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PTP
06.07.2026 21:53
Dimitrov měl taky WC.
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Tomas_Smid_fan
06.07.2026 22:24
ale evidentně tam byl dýl
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Diabolique
06.07.2026 21:08
Mozna v 22:00?
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jirkaS
06.07.2026 21:03
kdo hrál tu šílenou výměnu co ukazovali na Nově?
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Ondřej.Jirásek
06.07.2026 21:06
Auger-Aliassime s Davidovichem.
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jirkaS
06.07.2026 21:12
díky
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pantera1
06.07.2026 21:00
Fricek slupl Bublaninu a už čeká s kým se utká, Jirko mohl bys toho Sašenu přetlačit . Na centru, už se chýlí parádní zápas ke konci.
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com
06.07.2026 20:49
Živě Já bych sem hodil článek a šel bych spát Takhle tu můžeš ztvrdnout do půlnoci
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Ondřej.Jirásek
06.07.2026 20:55
Já ne, zrovna mi končí směna
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