Lehečka odložil premiéru v roli obhájce titulu. Z Adelaide se po triumfu v Brisbane odhlásil

V Melbourne se kvůli dešti nehraje

Start kvalifikace Australian Open komplikuje déšť. Už pět hodin v Melbourne marně čeká na svůj úvodní zápas Dalibor Svrčina, z Čechů by se do hry měly v pondělí dostat také Barbora Palicová a Brenda Fruhvirtová. Podle předpovědi by se během jedné až dvou hodin mělo začít hrát.