Lehečka po postupu do finále: Jen ať česká vlajka dál stoupá

ATP QUEEN´S CLUB - Psal se poslední květnový den, když se Jiří Lehečka (23) sbíral z těžkého debaklu od Jannika Sinnera (23). Úřadující světová jednička přenechala českému tenistovi ve třetím kole French Open jen tři gamy a vyhrála drtivě 6:0, 6:1, 6:2. Od té doby sehrál český tenista sedm zápasů a jen v jediném z nich odešel poražen. Naposledy slavil triumf nad Jackem Draperem (6:4, 4:6, 7:5), který ho posunul do finálové bitvy v Queen's Clubu.

Lehečka – Draper 6:4, 4:6, 7:5

Jiří Lehečka prožívá divokou sezonu. Rok začal skvěle, když ovládl turnaj v Brisbane, za sebou má však také sérii osmi zápasů, kdy se z výhry radoval jen jednou. To vše je ale už minulostí.



Rodák z Mladé Boleslavi ukazuje, že přechod na zelený pažit mu vyloženě svědčí. První náznak přišel už ve Stuttgartu, kde došel do čtvrtfinále – což bylo do té doby jeho maximum na trávě. Svoji formu naplno potvrzuje na probíhajícím turnaji v Queen's Clubu.



Lehečkovi k postupu postupně gratulovali Australan Alex de Minaur, Kanaďan Gabriel Diallo a Brit Jacob Fearnley. Nikdo z nich neuhrál proti českému tenistovi ani set. To se povedlo až v semifinále světové šestce Jacku Draperovi – ani to ho však od porážky nezachránilo.



"Jsem velmi šťastný za postup i za to, jak jsem duel doservíroval. Na konci druhého setu a na začátku třetího jsem cítil, že Jack je lepším hráčem. Byl klidnější a diktoval tempo hry. Poté jsem se ale vrátil do svého rytmu. Zlepšil jsem servis a to mi v dalších hrách pomohlo," uvedl šťastný vítěz.



Lehečka tak postoupil do finále v Queen's Clubu jako druhý český tenista v tzv. open éře po Ivanu Lendlovi, který turnaj vyhrál v letech 1989 a 1990. Drapera porazil ve čtvrtém vzájemném utkání podruhé a oplatil mu letošní porážku ze semifinále v Dauhá.



"Jsem rád, že jsem znovu vrátil českou vlajku do finále. Je to skvělý pocit. S ostatními kluky se nám daří dobře. Tomáš (Macháč) vyhrál letos v Acapulcu, Jakub (Menšík) triumfoval v Miami. Všichni na sebe navzájem tlačíme, mimo kurt jsme ale dobří kamarádi. Jsem za to rád – a jen ať česká vlajka dál stoupá," prohlásil Lehečka.

Jiri Lehecka defeats Jack Draper 6-4, 4-6, 7-5 to reach his biggest career final at the Queen’s Club.



Such an amazing week he is having. pic.twitter.com/g2XE9SreXH — José Morgado (@josemorgado) June 21, 2025

Český tenista, kterému před turnajem patřila 30. příčka, vyzve v boji o titul světovou dvojku Carlose Alcaraze, který si poradil dvakrát 6:4 s přemožitelem Jakuba Menšíka z druhého kola Robertem Bautistou.

S Alcarazem se Lehečka doposud potkal jen dvakrát, bilance je vyrovnaná 1:1. Naposledy se z výhry radoval český tenista, když letos uspěl ve čtvrtfinále turnaje v Dauhá.

Výsledky turnaje ATP 500 v Londýně