Lehečka před duelem s USA: Davis Cup je něco, co je mi blízké
"Davis Cup je vždycky speciální tím, že je jedno, kde to je. Nemusí to být v Americe, vždycky se na to těším," uvedl Lehečka. "Za týden to budou dva měsíce, co jsem pryč z domova. Zvládal jsem to dobře i díky tomu, že jsem nějaké zápasy vyhrál. Na Davis Cup se těším. Je to akce, která je jen párkrát za rok," podotkl.
Třiadvacetiletý hráč z Kněžmostu přicestoval na Floridu z New Yorku, kde ještě před týdnem bojoval na US Open. Na betonových dvorcích ve Flushing Meadows se dostal poprvé do čtvrtfinále, nestačil až na pozdějšího šampiona Španěla Carlose Alcaraze. I díky výsledkům se posunul v žebříčku ATP na životní 16. místo.
"Byl to dobrý týden a půl, užil jsem si to. Asi to bylo nejlepší tažení, co se mi v New Yorku povedlo," řekl. "Už jsem ale musel vypadnout, ty ulice mě lehce sžíraly. Za tu dobu, co tam jsme na US Open, jsem schopný New York skousnout. I když má hodně krásných míst a plno výhod, těch lidí je ale moc a hluk je všude," uvedl Lehečka.
V minulých dnech stihl krátký odpočinek. "Jeli jsme na Miami Beach trochu si lehnout na pláž a odpočinout si. Tenisu bylo strašně moc. A pak jsme jen hodinu přejeli autem do Delray Beach. Přesun byl jednoduchý," podotkl svěřenec trenéra Michala Navrátila.
V daviscupovém týmu jsou s ním Tomáš Macháč, Jakub Menšík, Adam Pavlásek a Petr Brunclík. Utkání proti USA začne v pátek dvěma dvouhrami, o den později přijde na řadu čtyřhra a zbývající dva singly. Hraje se na tři vyhrané zápasy. Vítěz postoupí do osmičlenné závěrečné fáze, kterou bude hostit od 18. do 23. listopadu Boloňa.
"Davis Cup je něco, co je mi blízké a je to velký rozdíl. Tohle nezažíváme celý rok. Během něj máme také týmovou atmosféru, ale to jen v rámci našeho osobního týmu, kdy se jede na náš jediný výsledek. Tady se to bere vše poctivě za všechny. Je to hezké zpestření," řekl Lehečka.
České šance vzrostly. Za Američany v Davis Cupu nenastoupí Shelton ani Paul
Všiml si také změny v nominaci amerického týmu, z níž vypadli šestý hráč světa Shelton a o devět příček níže postavený Paul. Shelton vzdal kvůli zranění ramene duel 3. kola US Open proti Francouzi Adrianu Mannarinovi.
"V moment, kdy musel skrečovat, jsem věděl, že to nebude nic jednoduchého. Přeci jen když Američan na domácím grandslamu vzdá před pátým setem, tak mi bylo jasné, že to není nic jednoduchého. Od té chvíle jsem tušil, že se Ben nezúčastní a je mi ho líto. U Tommyho Paula jsem to nečekal, když odehrál US Open v pohodě," uvedl Lehečka.
Výběr kapitána Boba Bryana poté doplnili Reilly Opelka, Rajeev Ram a Austin Krajicek. I přes absence vidí Lehečka soupeře jako favority. "Ten jejich tým to lehce oslabilo, ale stejně to bude extrémně náročné, když bude hrát (Taylor) Fritz a (Frances) Tiafoe. Jejich síla je v tom, že když jim jeden dva tři hráči vypadnou, tak těch náhrad mají strašně moc. Neřekl bych, že je to nějaký extrémní zvrat a že by se prohodily karty. Stále jsou na domácí půdě favorité, ale šance na náš úspěch se trochu zvyšuje," doplnil Lehečka.
Lehečka se po čtvrtfinále US Open posunul na životní 16. místo žebříčku
