Lehečka předvedl nevídaný krach. Po čtyřech dvojchybách odevzdal Sheltonovi postup

ATP STUTTGART - Jiří Lehečka (23) na travnatém turnaji ve Stuttgartu prohrál 4:6, 4:6 s turnajovou trojkou Benem Sheltonem (22) a nenavázal na suverénní výhry z přechozích kol. Čech zápas zakončil sérií čtyř dvojchyb v řadě. Americký ranař si o finále zahraje s domácí hvězdou Alexanderem Zverevem.

Lehečka – Shelton 4:6, 4:6

Jiří Lehečka do Stuttgartu přijel po jedné ze svých nejjednoznačnějších proher, když na French Open schytal debakl od Jannika Sinnera ve třetím kole. Jeho vstup do travnaté sezony to však nijak neovlivnilo a český tenista v úvodních dvou kolech zvládl úlohu favorita.

Narazil až ve čtvrtfinále, kde nenašel recept na servis Američana Bena Sheltona. V prvním vzájemném utkání oba hráči dominovali na svých podáních až do stavu 5:4. V desáté hře Lehečka poprvé pustil soupeře k brejkbolům. Dva ještě dokázal smazat, třetí už však nikoli a prohrál první sadu.

Druhé dějství mělo podobný průběh. Lehečka znovu selhal v desáté hře, kdy po čtyřech dvojchybách v řadě doslova odevzdal postup mezi čtyřku nejlepších. Američan se díky tomuto úspěchu poprvé v kariéře posune do TOP 10. O finále zahraje s domácí hvězdou Alexanderem Zverevem.

Český tenista při podání Američana nedostal žádnou šanci. Nevypracoval si ani jeden brejkbol a na soupeřově prvním servisu nezískal ani míček, celkem si na returnu připsal jen čtyři vyhrané body.. Zaostával také ve statistice vítězných úderů a schytal celkem 18 es.

Lehečka, který rok odstartoval triumfem v Brisbane, má za sebou tříměsíční trápení, které se ho drželo od konce února do konce května. V tomto období na šesti turnajích vyhrál jediný zápas, čtyřikrát ztratil utkání po vyhraném prvním setu a v Miami dokonce prohrál z mečbolu.

Od turnaje v Hamburku už však podává stabilní výkony a na třech akcích v řadě vyhrál dva zápasy. Během travnaté sezony a turnajů na severoamerických betonech až do srpnového podniku v Cincinnati bude body pouze přidávat, protože loni touto dobou nehrál kvůli zranění zad.

Díky čtvrtfinále ve Stuttgartu se v žebříčku posune o tři místa a vrátí se do elitní třicítky. Tím bude mít jistotu nasazení na Wimbledonu, kde před dvěma lety postoupil až do osmifinále.

Domácí hvězda Alexander Zverev na domácím turnaji ve Stuttgartu přehrál 7:5, 6:4 Američana Brandona Nakashimu a postoupil do semifinále. S americkým mladíkem vyhrál i čtvrtý vzájemný duel a na travnaté dvěstěpadesátce znovu vylepšil své maximum. Nyní se utká s přemožitelem Lehečky Sheltonem.

Taylor Fritz na travnatém turnaji ve Stuttgartu stále neztratil set. Druhý nasazený porazil kvalifikanta Maďara Mártona Fucsovicse 6:3, 6:4 a postoupil mezi nejlepší čtyřku. V semifinále narazí na dvojnásobného finalistu Kanaďana Félixe Augera-Aliassimeho.

