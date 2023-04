Lehečka premiéru v Madridu nezvládl. S Ševčenkem se poroučel po 45 minutách

Čtvrtfinalistovi Australian Open Jiřímu Lehečkovi se letos na turnajích Masters 1000 dařilo. V Indian Wells si připsal premiérovou výhru a v Miami i v Monte Carlu se dostal dokonce do 3. kola.



Přes prvního soupeře se nedostal až nyní v Madridu, kde se poprvé na takto velké akci ocitl mezi nasazenými a v úvodním kole měl volný los. A tak se stalo, že rovnou při své premiéře ve španělské metropoli narazil na rozjetého a s netradičními podmínkami v nadmořské výšce 650 metrů sžitého Alexandera Ševčenka.



O rok starší Rus před dvěma týdny v Madridu vyhrál challenger, tento týden se poprvé kvalifikoval na podnik Masters, zaznamenal na něm i vítěznou premiéru v hlavní soutěži a dnes svou neporazitelnost ve městě ležícím na řece Manzanares protáhl už na 9 utkání.



Jednadvacetiletý Čech se od prvních minut trápil. Hned v úvodu přišel o servis, který nakonec neudržel pětkrát ze sedmi pokusů, z toho třikrát čistou hrou. Spoustu výměn zakončoval zbytečnými chybami a po pouhých 45 minutách hry pro něj turnaj skončil. Na vítězné údery prohrál výrazným rozdílem 9-24.



37. hráč světa Lehečka letos nezvládl vstup do turnaje ATP teprve podruhé z devíti startů. Zápasovou bilanci v této sezoně má po dnešku 20-11.



Dvaadvacetiletý Ševčenko, který se minulý týden prodral poprvé do Top 100 světového žebříčku, si o postup do osmifinále zahraje s krajanem Medveděvem, nebo Italem Vavasorrim.