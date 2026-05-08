Lehečka se nadřel, ale překvapení nepřipustil. V Římě slaví nové maximum
Struff – Lehečka 6:7, 3:6
Lehečka vyhrál se Struffem oba předchozí souboje. Na French Open 2023 i loni na trávě ve Stuttgartu byl ovšem průběh vyrovnaný a na stejný scénář došlo také na probíhajícím antukovém Masters v Římě, přestože si německý tenista už druhým rokem po sobě prochází krizí.
Český favorit byl v úvodním dějství neprůstřelný na vlastním servisu a ani jednou nemusel přes shodu. Struffovi však jeho podání sebrat nedokázal, ačkoli měl ve třetím gamu dvě brejkbolové příležitosti.
Rozhodnout musel tie-break. Ten Lehečka nezahájil dobře a prohrával 0:2. Z následujících devíti bodů jich však sedm získal na svou stranu a nakonec zaslouženě a po necelé hodině hry vyhrál první sadu poměrem 7:4 ve zkrácené hře.
Druhé dějství už brejk nabídlo. A dokonce hned dva po sobě. Jako první zaváhal Lehečka ve třetí hře, ovšem reagoval čistou hrou na returnu a srovnal na 2:2. Při skóre 4:3 z pohledu Čecha bylo utkání na téměř dvě hodiny přerušeno kvůli dešti.
Dohrávka byla velmi rychlá. Lehečka okamžitě zaútočil na returnu, sehrál velmi povedený a aktivní game a po brejku měl šanci utkání dopodávat. Takovou příležitost nepromarnil a zápas dovedl do vítězného konce. Nejprve ale musel odvracet brejkbol, s nímž si poradil kvalitním servisem.
Lehečka po nepovedeném úvodu sezony sbírá v posledních týdnech velmi solidní výsledky. A to výhradně na úrovni Masters. V Miami si zahrál největší finále kariéry, v Monte Carlu došel do osmifinále a v Madridu hrál čtvrtfinále.
A nyní vylepšil své kariérní maximum na římské antuce. Ve Foro Italico startoval v minulosti dvakrát a pokaždé ztroskotal na prvním soupeři. Tentokrát úvodní zápas zvládl a premiérově v tomto dějišti prošel do třetího kola.
V něm Lehečku čeká souboj s trojnásobným semifinalistou a loňským čtvrtfinalistou Casperem Ruudem. S nejlepším norským tenistou v historii prohrál oba předchozí duely, set neuhrál ve Gstaadu 2022 ani Torontu 2023.
Výsledky turnaje ATP Masters 1000 v Římě
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře