Lehečka se nadřel, ale překvapení nepřipustil. V Římě slaví nové maximum

DNES, 16:00
ATP MASTERS ŘÍM - Jiří Lehečka zvládl roli favorita ve svém úvodním zápase na Masters v Římě, ale měl překvapivě plné ruce práce s trápícím se Janem-Lennardem Struffem. Německého protivníka, který si už dlouho prochází krizí, nakonec zdolal 7:6, 6:3 a vylepšil si osobní maximum v tomto dějišti.
Jiří Lehečka je poprvé ve třetím kole v Římě (© CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP)

Struff – Lehečka 6:7, 3:6

Lehečka vyhrál se Struffem oba předchozí souboje. Na French Open 2023 i loni na trávě ve Stuttgartu byl ovšem průběh vyrovnaný a na stejný scénář došlo také na probíhajícím antukovém Masters v Římě, přestože si německý tenista už druhým rokem po sobě prochází krizí.

Český favorit byl v úvodním dějství neprůstřelný na vlastním servisu a ani jednou nemusel přes shodu. Struffovi však jeho podání sebrat nedokázal, ačkoli měl ve třetím gamu dvě brejkbolové příležitosti.

Rozhodnout musel tie-break. Ten Lehečka nezahájil dobře a prohrával 0:2. Z následujících devíti bodů jich však sedm získal na svou stranu a nakonec zaslouženě a po necelé hodině hry vyhrál první sadu poměrem 7:4 ve zkrácené hře.

Druhé dějství už brejk nabídlo. A dokonce hned dva po sobě. Jako první zaváhal Lehečka ve třetí hře, ovšem reagoval čistou hrou na returnu a srovnal na 2:2. Při skóre 4:3 z pohledu Čecha bylo utkání na téměř dvě hodiny přerušeno kvůli dešti.

Dohrávka byla velmi rychlá. Lehečka okamžitě zaútočil na returnu, sehrál velmi povedený a aktivní game a po brejku měl šanci utkání dopodávat. Takovou příležitost nepromarnil a zápas dovedl do vítězného konce. Nejprve ale musel odvracet brejkbol, s nímž si poradil kvalitním servisem.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Lehečka po nepovedeném úvodu sezony sbírá v posledních týdnech velmi solidní výsledky. A to výhradně na úrovni Masters. V Miami si zahrál největší finále kariéry, v Monte Carlu došel do osmifinále a v Madridu hrál čtvrtfinále.

A nyní vylepšil své kariérní maximum na římské antuce. Ve Foro Italico startoval v minulosti dvakrát a pokaždé ztroskotal na prvním soupeři. Tentokrát úvodní zápas zvládl a premiérově v tomto dějišti prošel do třetího kola.

V něm Lehečku čeká souboj s trojnásobným semifinalistou a loňským čtvrtfinalistou Casperem Ruudem. S nejlepším norským tenistou v historii prohrál oba předchozí duely, set neuhrál ve Gstaadu 2022 ani Torontu 2023.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

4
Přidat komentář
PTP
08.05.2026 16:53
Struffi není žádný Nazdárek, takže 7:6, 6:3 je v pohodě výsledek.
aape
08.05.2026 17:18
Jojo, souhlas
Krisboy
08.05.2026 17:26
Míval dobře našlápnuto, ale už pár let je úplně mimo...
pantera1
08.05.2026 16:42
Výborně Jirko a maxima jsou od toho, aby se neustále překonávala
