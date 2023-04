Lehečka v Banja Luce deklasoval Albota a prolétl do čtvrtfinále

Jiří Lehečka na loňském Next Gen ATP Finals v Miláně našel svou optimální hru i sebevědomí a nyní vše prodává v nové sezoně. Formu si přenesl i na antuku, na které vyhrál tři ze čtyř zápasů.



Týden po Masters 1000 v Monte Carlu už vyhrál dva zápasy i na menším turnaji ATP 250 v Banja Luce, kde plní roli nasazené šestky. Po včerejším skalpu Gaëla Monfilse dnes 21letý Čech nedal šanci Moldavanu Radu Albotovi.



Přestože v prvním setu Lehečka čelil ve dvou gamech brejkbolu, soupeře smetl kanárem. Ve druhém dějství po svém servisu vyhrál 20 z 22 fiftýnů a po hodině hry dokráčel k jednoznačnému vítězství 6-0 6-2.



"Cítím se tu dobře. Vždycky když máte možnost hrát na takovém kurtu před úžasnými fanoušky, je to skvělá věc. Samozřejmě se těším na další zápasy," řekl Lehečka v pozápasovém rozhovoru.



"Sezona se zatím vyvíjí velmi dobře. Myslím, že tady v tom budu pokračovat", dodal nejlepší český tenista současnosti.



Lehečka, který se v pondělí posunul ve světovém žebříčku na 36. místo a znovu vylepšil své maximum, vylepšil svou letošní bilanci na 20 výher a 9 porážek. Většinu z nich utrpěl se soupeři se zvučným jménem.



Alespoň dva zápasy český mladík vyhrál již pátém z osmi letošních turnajů ATP a počtvrté v kariéře postoupil do čtvrtfinále. O vyrovnání svého maxima z loňského Rotterdamu si zahraje s pátým nasazeným Srbem Miomirem Kecmanovičem (h2h 0-0).



O případné premiérové finále by si Lehečka mohl zahrát se světovou jedničkou Novakem Djokovičem, kterého v pátečním čtvrtfinále čeká krajan Dušan Lajovič. Srbský tenista dnes smetl nasazeného Francouze Grégoirea Barréreho.



Andrej Rubljov v neděli v Monte Carlu slavil svůj premiérový triumf na Masters a dnes suverénně vstoupil do turnaje ATP 250 v Banja Luce. Obhájce titulu z loňského Bělehradu smetl dvakrát 6-2 Juana Pabla Varillase z Peru a připsal si šestou výhru v řadě. Ve čtvrtfinále změří síly s domácí divokou kartou Damirem Džumhurem (H2H 4-0).





• ATP 250 BANJA LUKA •

Bosna a Hercegovina, antuka, 630.705 eur

čtvrteční výsledky (20. 04. 2023) • Dvouhra - 2. kolo • Lehečka (6-ČR) - Albot (Mold.) 6-0 6-2 Rubljov (2-Rus.) - Varillas (Peru) 6-2 6-2 Kecmanovič (4-Srb.) - Šalbáj (Jord.) 6-4 7-6(4) Džumhur (Bosna) - Gasquet (7-Fr.) 6-4 1-6 7-6(3) Lajovič (Srb.) - Barrere (8-Fr.) 6-3 6-0