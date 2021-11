Lehečka v Bratislavě skončil ve čtvrtfinále. Nestačil na již 24 zápasů neporaženého Griekspoora

CHALLENGER BRATISLAVA - Jiří Lehečka skončil na halovém challengeru v Bratislavě ve čtvrtfinále. 20letý Čech podlehl 6-7 4-6 o pět let staršímu Tallonu Griekspoorovi, který si připsal již 24. výhru v řadě a dál útočí na 8. letošní titul, z toho 5. během posledních sedmi týdnů.

Jiří Lehečka v Bratislavě poprvé od zářiového triumfu v Bukurešti, kde získal druhý challengerový titul, vyhrál dva zápasy po sobě. O první finále mimo antuku si ale nezahraje.



20letý Čech ve slovenské metropoli nestačil stejně jako na jaře na antuce na Tallona Griekspoora. Dnes ve čtvrtfinále halového klání podlehl druhému nasazenému Nizozemci 6-7 4-6.



Zápas byl až do poslední minuty bez brejkbolu. Oba tenisté nastříleli dohromady 25 es, než Lehečka za stavu 6-7 a 4-5 soupeři nabídl první šanci na brejk. Servis, po kterém v předchozích čtyřech gamech prohrál jediný fiftýn, nakonec čistou hrou ztratil a tím pro něj turnaj skončil.







Ještě než se Lehečka vydá zakončit sezonu na Davis Cup do Innsbrucku, měl by příští týden startovat na halovém challengeru ve francouzském Pau.



25letý Griekspoor disponuje životní formou. V neděli na Tenerife ovládl čtvrtý challenger během šesti týdnů a jako první tenista v historii vyhrál sedm challengerů během jedné sezony. Včetně Davis Cupu neprohrál již 24 utkání po sobě, navíc v nich ztratil jen šest setů.



O 8. letošní finále, v němž v roce 2021 ještě neprohrál, si 72. hráč světa Griekspoor zahraje se Slovákem Alexem Molčanem.



Druhou semifinálovou dvojici vytvořili nejvýše nasazený Ital Stefano Travaglia a Maďar Zsombor Piros.