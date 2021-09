Lehečka v Bukurešti získal už druhý titul z challengeru

Před dvěma měsíci ve finském Tampere si Jiří Lehečka zahrál poprvé ve finále challengeru a hned získal titul. Týden na to si zahrál finále i v Poznani, kde sice netriumfoval, ale trofej si odvezl alespoň ze čtyřhry.



Na dalších třech challengerech se pak dostal do útlumu, když vyhrál pouze jeden ze čtyř zápasů. Mezitím si odbyl premiéru v kvalifikaci grandslamu, na US Open skončil v závěrečném třetím kole.



Tento týden se však vrátil zpátky do formy. V rumunské Bukurešti v pěti zápasech neztratil ani set a své třetí a opět antukové finále proměnil v druhý triumf.



Po semifinálové výhře nad nejvýše nasazeným Italem Stefanem Travagliou český teenager zvládl i finálový duel s Filipem Horanským. Slovenského soka přehrál 6-3 6-2 a ani ve druhém vzájemném střetnutí tak neprohrál set.



Ve světovém žebříčku se Lehečka posune na 177. místo a o deset příček vylepší své maximum.

• CHALLENGER BUKUREŠŤ •

Rumunsko, antuka, 44.820 eur

nedělní výsledky (26. 09. 2021) • Dvouhra - finále • Lehečka (8-ČR) - Horanský (SR) 6-3 6-2