Lehečka v Dubaji přehrál Carreňa. Nejdřív se trápil na servisu, pak nasázel 16 es!

DNES, 13:18
ATP DUBAJ – Jiří Lehečka (24) na turnaji v Dubaji porazil Španěla Pabla Carreňa Bustu (34) ve dvou setech 7:6 a 6:4. Český tenista je na prestižním klání kategorie ATP 500 osmým nasazeným a snaží se napravit nepříliš povedený vstup do sezony. Ve čtvrtfinále jej čeká střet s turnajovou jedničkou Felixem Augerem Aliassimem z Kanady.
Carreno-Busta Pablo
Lehečka Jiří
Jiří Lehečka v Dubaji (@ Mohamed Faiz Khan / Alamy / Profimedia)

Carreňo-Busta – Lehečka 6:7, 4:6

Lehečkovi v první sadě vůbec nefungovalo podání, pokaždé bojoval o jeho udržení a téměř v každém svém gamu odvracel minimálně jeden brejkbol. Carreňo se nakonec dočkal v páté hře, na šestý pokus už brejk získal a ujal se vedení 3:2. Pak si sice vyžádal ošetření kvůli odřeninám na pravém koleni, také však na podání zaváhal, ale následně využil další krize českého tenisty a po dalších brejcích odskočil na 5:3.

Teprve v té chvíli našel Lehečka správný rytmus. Třemi gamy v řadě srovnal i otočil skóre, aby nakonec v tiebreaku po třetím proměněném setbolu získal první sadu pro sebe.

Úspěšná koncovka utrápeného prvního setu pak Lehečku nabudila a v dalším průběhu zápasu už čtyřiatřicetiletého Španěla nepustil do hry. Zvlášť citelné bylo zlepšení podání, pokud se trefil do prvního servisu, získal 17 z 18 výměn a zápas nakonec ozdobil celkem 16 esy! Ve čtvrtfinále jej čeká nejvýše nasazený Felix Auger-Aliassime z Kanady.

Lehečka měl frustrující začátek roku, neúspěchy při obhajobě důležitých bodů v Brisbane a Dauhá ho stály propad mimo první dvacítku pořadí žebříčku ATP. V Dubaji loni skončil už v prvním kole, a tak každé vítězství mu může pomoci k návratu na bývalé pozice.

Statistika zápasuStatistika zápasu (@ Livesport / EnetPulse)

Minulý týden došel Lehečka do čtvrtfinále turnaje v Dauhá, kde podlehl Arthurovi Filsovi ve dvou setech. Původně se měl v úvodním kole v Dubaji znovu utkat se stejným soupeřem, ale Francouz do odvety kvůli zranění nenastoupil. Místo toho čelil český tenista Lucovi Nardimu a pro postup musel zápas otáčet. Podobně se vyvíjel i jeho další duel, vybojované vítězství ale těší o to víc.

Výsledky turnaje ATP v Dubaji

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Livesport / Tomáš Rambousek, TenisPortal.cz
16
pantera1
25.02.2026 16:30
Gratulka Jirkovi, neviděla jsem bohužel, ale zvládl to ve dvou setech , paráda .
darek.vrana
25.02.2026 16:06
Čekám nadpis "Lehečka nedominoval, ale vyhrál".
Georgino
25.02.2026 16:01
Zaplaťpámbu, že se snad už chytá.
com
25.02.2026 15:55
V příštím kole na 99,9 % udělá Lehe s turnajovou jedničkou hehe
Kapitan_Teplak
25.02.2026 15:38
Dobře, že po prvním setu našel Lehe servis. Poslední tři hry na podání čisté
PTP
25.02.2026 15:24
Postupný rozjezd a na USO už bude hrát o titul
Mantra
25.02.2026 15:15
Schází mi tu komentář od jedné babči. Hraje český plejer proti Bustičkovi a ona nikde.
PTP
25.02.2026 15:22
Nerozumíš tomu?
Sinuhet1
25.02.2026 15:32
com
25.02.2026 15:50
šla na poštu pro důchod smile
darek.vrana
25.02.2026 16:04
Vypadá jak její příbuzný
Kapitan_Teplak
25.02.2026 14:45
Kdy naposled pustil Lehe v jednom setu soupeře k deseti brejkbolům
PTP
25.02.2026 14:31
TB to zlomí
Kaprik
25.02.2026 13:48
Jirkovi chybí ještě pořád hodně k tomu, aby dotáhl úroveň Sinnera a Alcaraze. Zatím ten začátek setu je docela hrozný.
subaru
25.02.2026 14:47
Chybí mu i do desítky a za chvíli to nemusí stačit do dvacítky.
darek.vrana
25.02.2026 16:05
Tak to nestačí už teď, když tam není.
Nový komentář

