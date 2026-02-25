Lehečka v Dubaji přehrál Carreňa. Nejdřív se trápil na servisu, pak nasázel 16 es!
Carreňo-Busta – Lehečka 6:7, 4:6
Lehečkovi v první sadě vůbec nefungovalo podání, pokaždé bojoval o jeho udržení a téměř v každém svém gamu odvracel minimálně jeden brejkbol. Carreňo se nakonec dočkal v páté hře, na šestý pokus už brejk získal a ujal se vedení 3:2. Pak si sice vyžádal ošetření kvůli odřeninám na pravém koleni, také však na podání zaváhal, ale následně využil další krize českého tenisty a po dalších brejcích odskočil na 5:3.
Teprve v té chvíli našel Lehečka správný rytmus. Třemi gamy v řadě srovnal i otočil skóre, aby nakonec v tiebreaku po třetím proměněném setbolu získal první sadu pro sebe.
Úspěšná koncovka utrápeného prvního setu pak Lehečku nabudila a v dalším průběhu zápasu už čtyřiatřicetiletého Španěla nepustil do hry. Zvlášť citelné bylo zlepšení podání, pokud se trefil do prvního servisu, získal 17 z 18 výměn a zápas nakonec ozdobil celkem 16 esy! Ve čtvrtfinále jej čeká nejvýše nasazený Felix Auger-Aliassime z Kanady.
Lehečka měl frustrující začátek roku, neúspěchy při obhajobě důležitých bodů v Brisbane a Dauhá ho stály propad mimo první dvacítku pořadí žebříčku ATP. V Dubaji loni skončil už v prvním kole, a tak každé vítězství mu může pomoci k návratu na bývalé pozice.
Minulý týden došel Lehečka do čtvrtfinále turnaje v Dauhá, kde podlehl Arthurovi Filsovi ve dvou setech. Původně se měl v úvodním kole v Dubaji znovu utkat se stejným soupeřem, ale Francouz do odvety kvůli zranění nenastoupil. Místo toho čelil český tenista Lucovi Nardimu a pro postup musel zápas otáčet. Podobně se vyvíjel i jeho další duel, vybojované vítězství ale těší o to víc.
