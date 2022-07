Lehečka v Kitzbühelu vyřadil nasazeného Sousu a je podruhé ve čtvrtfinále turnaje ATP

Jiří Lehečka v únoru zazářil v Rotterdamu, když si v kvalifikaci vybojoval debut v hlavních soutěžích turnajů ATP a senzačně prošel až do semifinále.



Od té doby ale na turnajích ATP vyhrál jen dvě utkání a kromě finále v Mauthausenu se mu nedařilo ani na challengerech.



Až nyní v rakouském Kitzbühelu podruhé v kariéře porazil na jednom podniku ATP dva soupeře po sobě. Po pondělní výhře nad Brazilcem Thiagem Monteirou si dnes poradil i s osmým nasazeným Portugalcem Joaem Sousou.



68. hráč světa Lehečka porazil o třináct let staršího a o sedm míst lépe postaveného Sousu za dvě a půl hodiny. Pomstil tím krajana Víta Kopřivu, jehož Portugalec vyřadil v prvním kole.



V prvním setu Lehečka dvakrát smazal manko brejku. Soupeři nedovolil dějství doservírovat a ani proměnit setbol. Druhou sadu snadno ztratil a ve třetí byl vývoj vyrovnaný do stavu 3-3. Český tenista si pak dvakrát bez problémů udržel servis, gamy proložil brejkem a mohl se radovat z nejcennějšího skalpu po pěti měsících.



O semifinále si rodák z Mladé Boleslavi zahraje ve čtvrtek se světovou dvacítkou Robertem Bautistou ze Španělska (h2h 0-0).



Dominic Thiem zdolal 6-2 3-6 6-3 krajana Sebastiana Ofnera a na třetím turnaji ATP během tří týdnů postoupil do čtvrtfinále. Zítra se v něm rakouský šampion z roku 2019 utká s německým finalistou z roku 2020 Yannickem Hanfmannem (h2h 0-0).

• ATP 250 KITZBÜHEL •

Rakousko, antuka, 534.555 eur

středeční výsledky (27. 07. 2022) • Dvouhra - 2. kolo • Lehečka (ČR) - J. Sousa (8-Portug.) 7-6(6) 1-6 6-3 Bautista (3-Šp.) - Rodionov (Rak.) 6-1 6-4 Ramos (5-Šp.) - Varillas (Peru) 6-3 6-4 Martínez (7-Šp.) - Coria (Arg.) 6-4 6-3 Thiem - Ofner (oba Rak.) 6-2 3-6 6-3 Misolic (Rak.) - Andújar (Šp.) 6-4 6-0 Hanfmann (Něm.) - Gachov (-) 6-3 6-7(5) 6-4