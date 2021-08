Lehečka v kvalifikaci US Open přežil mečboly proti Marčenkovi a výhra ho dělí od grandslamové premiéry

US OPEN - Jiří Lehečka v New Yorku pokračuje v úspěšném debutu v kvalifikaci grandslamového turnaje. Dnes v New Yorku udolal po odvrácení dvou mečbolů Ukrajince Ilju Marčenka a postoupil do závěrečného 3. kola. V něm je rovněž díky obratu také Kristýna Plíšková.

Jiří Lehečka si v New Yorku odbývá debut v kvalifikaci grandslamového turnaje a zatím se mu daří. 19letý Čech po hladké výhře nad Francouzem Alexanderem Mullerem zvládl i třísetovou bitvu se zkušeným Ukrajincem Iljou Marčenkem.



Lehečka po prohraném prvním setu neudržel ve druhé sadě vedení 4-1 a musel do tie-breaku. V něm po dramatickém průběhu odvrátil dva mečboly, využil až čtvrtý setbol a po výhře 12-10 se udržel ve hře.



Rozhodující set rozhodl Lehečka jediným brejkem v sedmém gamu, který na returnu získal čistou hrou. Když podával na vítězství, musel si ještě poradit se dvěma brejkboly, aby nakonec po dvou a tři čtvrtě hodinách boje zvítězil 4-6 7-6 6-4.



Lehečka, který před měsícem v Tampere získal první titul z challengeru a o týden později v Poznani si zahrál další finále, se o postup do hlavní soutěže US Open utká s Cemem Ilkelem. Turecký tenista dnes otočil souboj se zkušeným Španělem Fernandem Verdaskem.



Naopak Zdeněk Kolář ani na 15. pokus kvalifikací grandslamu neprojde. V boji o US Open skončil ve druhém ze tří kol a nepřekonal tak své newyorské maximum. Letos vypadl po porážce 4-6 3-6 se Slovákem Alexem Molčanem.



24letý Kolář, který v červenci získal první titul z challengeru, se v kvalifikacích grandslamů dostal nejdál na Roland Garros 2018 do závěrečného třetího kola.



Ve formě hrající Molčan, který na začátku srpna ovládl challenger v Liberci, neprohrál již 14 setů v řadě. Kvalifikaci grandslamu hraje teprve podruhé a opět se dostal do 3. kola. O debut v hlavní soutěži svede souboj s Portugalcem Gastaem Eliasem.



Kristýna Plíšková se na postup nadřela

O účast na turnaji žen dál bojuje Kristýna Plíšková, která v kvalifikacích vyhrála i pátý letošní zápas. V New Yorku po včerejší hladké výhře nad Ruskou Savinychovou dnes zdolala 6-7 6-4 6-1 Američanku Robin Andersonovou.



Plíšková hraje na tvrdém povrchu poprvé od konce března. Na hardu letos vyhrála jen pět zápasů v kvalifikacích, v hlavní soutěži naopak všech pět duelů prohrála.



V kvalifikaci US Open hraje pošesté v kariéře, dosud prošla tříkolovým sítem jen v roce 2012. Hlavní soutěž si v New Yorku zahrála šestkrát a jen třikrát se dostala do 2. kola.



29letá rodačka z Loun usiluje o start na 19. grandslamu v řadě. Naposledy si hlavní soutěž nezahrála na US Open 2016, kdy vypadla v kvalifikaci. Od té doby měla vždy jistou účast v hlavní soutěži.



V New Yorku si o hlavní soutěž zahraje s ruskou teenagerkou Rachimovovou, nebo domácí Arconadaovou.