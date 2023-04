Lehečka v Monte Carlu úspěšně vstoupil do antukového jara. Djokovič se vrátil výhrou nad Gachovem

Jiří Lehečka už na lednovém Australian Open pokořil jeden z kariérních milníků, když si připsal svá první vítězství v hlavních soutěžích majorů a nakonec se stal prvním českým grandslamovým čtvrtfinalistou po pěti letech. Další mohl překonat o měsíc později v Dauhá, kde byl pětkrát jediný míček od postupu do svého premiérového finále na turnajích ATP. Po nevyužitých mečbolech proti Andymu Murraymu však přišel propad formy i sebevědomí, z následujících sedmi zápasů dokázal 21letý talent vyhrát jen tři a ani na jednom ze čtyř podniků se nepodíval přes úvodní kola.

Šanci tuto sérii přerušit má na Masters v Monte Carlu, kde zahajuje antukové jaro a podobně jako v Dubaji si nechává radit od jednoho z nejúspěšnějších českých tenistů historie Tomáše Berdycha. Rodák z Mladé Boleslavi měl původně v prvním kole, ve kterém při loňském debutu vypadl, čelit Francesovi Tiafoeovi. Nasazený Američan se ale po nedělním triumfu v Houstonu odhlásil. Nakonec tak nastoupil proti lucky loserovi Emilovi Ruusuvuorimu a po setech 6-1 7-5 potvrdil roli favorita. Navíc srovnal vzájemnou bilanci na 2-2.

Jiří Lehečka postoupil poprvé do 2. kola na turnaji ATP 1000 hraném na antuce. Ve 2. setu dokázal otočit z 2-5 na 7-5.



Zatímco v úvodním dějství nejlepší Čech v žebříčku dominoval, odvrátil oba brejkboly a ztratil jen jeden game, v tom následujícím až do samotné koncovky tahal za kratší konec. Stav 0-2 dokázal srovnat, jenže pak prohrál následující tři hry a dovolil soupeři podávat na vynucení si rozhodující sady. K setbolu ho však nepustil a pěti vyhranými gamy v řadě vývoj otočil. V tom závěrečném musel likvidovat čtyři brejkboly a sám potřeboval stejný počet mečbolů.

O své premiérové osmifinále na největších turnajích na okruhu ATP bude Lehečka, jenž slavil na březnových akcích v Indian Wells a Miami své první výhry v hlavních soutěžích na Masters, usilovat proti Grigorovi Dimitrovovi. S bývalou světovou trojkou má vyrovnanou bilanci 1-1.

Djokovič po pomalejším rozjedu porazil Gachova

Po více než měsíci se na kurty vrátil první hráč světa Novak Djokovič, který kvůli chybějícími očkování proti Covidu-19 nesměl startovat na březnových akcích Masters v USA. V prvním letošním zápase na antuce si srbský šampion z let 2013 a 2015 poradil 7-6 6-2 s rozehraným kvalifikantem Ivanem Gachovem.

Zatímco 35letý Djokovič hrál zápas po 39 dnech, soupeř z konce druhé světové stovky během této doby absolvoval 15 utkání a vyhrál 9 z 10 posledních duelů. Pauza na vítězi 22 grandslamů byla v úvodu znát. V sedmé hře jako první ztratil podání, povedl se mu však rychlý rebrejk, v tie-breaku 'urval' první set a v závěru už získal pět gamů v řadě.

"Dnes to bylo ošklivé tenisové vítězství. Nehrál jsem svůj nejlepší tenis, hlavně v prvním setu. Tak trochu jsem to i vhledem k větrným podmínkám očekával- Je to jiné trénovat a pak hrát oficiální zápas na antuce, na které nejsou dva stejné odrazy po sobě. Vždycky je to nepředvídatelné. Ale celkově jsem spokojený s tím, jak jsem se v zápasu udržel. V důležitých momentech jsem udržel nervy a podařilo se mi vyhrát ve dvou setech," řekl Djokovič v pozápasovém rozhovoru a výhře nad tenistou, který se do hry dostal až jako čtvrtý náhradník v pro kvalifikaci.

"Popravdě jsem ho nikdy hrát neviděl. Jen jsem zhlédl nějaká videa z jeho včerejšího zápasu, to bylo všechno. Nebyla to nejlepší příprava, ale je to mladý hráč z challengerů a prostě se dostal do hry. By to pro začátek ošidný soupeř a jsem rád, že jsem výzvu zvládl," dodal rodák z Bělehradu.

Djokovič si v 17. letošním utkání připsal 16. vítězství. V osmifinále čeká na vítěze italského souboje mezi Lucou Nardim a Lorenzem Musettim (h2h 3-0), který ho potrápil na předloňském Roland Garros. 21letý Musetti dnes odstartoval výhrou 7-6 6-0 nad čerstvým finalistou z Estorilu Srbem Miomirem Kecmanovičem.