Lehečka v Petrogradu první challengerové finále nevybojoval, poprvé se do něj dostal Polák Žuk

Jiří Lehečka tráví poslední dva týdny na halových challengerech v Petrohradu. Zatímco poprvé skončil v kvalifikaci, na druhý pokus se do hlavní soutěže dostal a nakonec vyrovnal svůj nejlepší výsledek.



19letý Čech v Rusku neprohrál 5 zápasů a 10 setů v řadě a postoupil do semifinále, což se mu dosud povedlo jen loni na domácí antuce v Prostějově.



Premiérové finále ale vybojovat nedokázal. Lehečka nestačil na o tři roky staršího Poláka Kacpera Žuka, kterému podlehl za hodinu a půl 6-7 3-6.



Český tenista přišel celkem třikrát o své podání. V úvodní sadě sice ztrátu smazal a v tie-breaku měl dokonce setbol, ale nevyužil ho. Ve druhé sadě už si nevypracoval ani jeden brejkbol.



332. hráč světa Lehečka, který minulý měsíc triumfoval na podniku ITF M15 v egyptském Šarm aš-Šajchu, má před sebou týden volna. Příští víkend by měl startovat v kvalifikaci challengeru ve francouzském Lille.



233. hráč světa Žuk si letos zahrál už tři challengerová čtvrtfinále a dnes poprvé postoupil do finále. V něm polský tenista, jenž si včera připsal skalp bývalé světové osmičky Američana Jacka Socka, narazí na domácího Jevgenije Tjurneva.



Rovněž třiadvacetiletý Rus hraje životní turnaj, dnes ve svém prvním challengerovém semifinále porazil 7-6 6-2 Rumuna Mariuse Copila.

• CHALLENGER PETROHRAD 2 •

Rusko, tv. povrch / hala, 52.080 dolarů

sobotní výsledky (13. 03. 2021) • Dvouhra - semifinále • Žuk (Pol.) - Lehečka (ČR) 7-6(7) 6-3 Tjurnev (Rus.) - Copil (Rum.) 7-6(4) 6-2