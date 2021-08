Lehečka vyhrál premiéru v kvalifikaci grandslamu, ve druhém kole je i Kolář

US OPEN - S poloviční úspěšností vstoupili čtyři čeští tenisté do kvalifikace US Open. Vítězný debut si připsal devatenáctiletý Jiří Lehečka, do druhého kola postoupil také o premiérový start v hlavní soutěži usilující Zdeněk Kolář. Naopak dohráli zkušený Lukáš Rosol a nováček Vít Kopřiva.

Jiří Lehečka si v New Yorku odbyl vítězný debut v kvalifikaci grandslamového turnaje. 19letý Čech porazil 6-1 6-4 Francouze Alexandra Mullera a udělal první ze tří kroků na cestě za účastí na US Open.



Ve druhém kole se Lehečka, který před měsícem v Tampere získal první titul z challengeru a o týden později v Poznani si zahrál další finále, utká se zkušeným Ukrajincem Iljou Marčenkem.



To Zdeněk Kolář zahájil svůj celkově už 15. boj o premiérový start v hlavní soutěži grandslamu. Na úvod kvalifikace US Open porazil 6-2 6-3 Portugalce Joaa Dominguese a postupem do 2. kola vyrovnal své newyorské předloňské maximum.



24letý Kolář, který v červenci získal první titul z challengeru, se v kvalifikacích grandslamů dostal nejdál na Roland Garros 2018 do závěrečného třetího kola. V New Yorku o něj zabojuje proti ve formě hrajícímu Slováku Alexi Molčanovi (h2h 1-0), jenž v součtu s triumfem na challengeru v Liberci neprohrál už 12 setů v řadě.



Další dva Češi si na letošním US Open určitě nezahrají. Lukáš Rosol skončil i na čtvrtém letošním grandslamu hned v prvním kole kvalifikace, na US Open 36letý Čech podlehl 6-4 6-7 5-7 nasazenému Němci Peteru Gojowczykovi.



Bývalý 26. hráč světa Rosol měl přitom zápas skvěle rozehraný. Ve druhém i třetím setu vedl 5-3, ale ani jednou náskok neudržel. Ve druhé sadě byl dva míčky od vítězství, v rozhodujícím dějství se zbytečně nechal vykolejit těsným autem. Od stavu 3-5 prohrál dvanáct fiftýnů v řadě a přišel o poslední šanci zahrát si letos na grandslamu.



Poprvé v kvalifikaci grandslamu si zahrál Vít Kopřiva, v boji o US Open ale skončil hned v prvním kole. 24letý Čech, jenž v červenci překvapil postupem do semifinále turnaje ATP ve Gstaadu, prohrál 4-6 2-6 s jedenáctým nasazeným Francouzem Hugem Gastonem.



Až dnes do kvalifikace vstoupí Tomáš Macháč, kterého na úvodu čeká Ital Gian Marco Moroni. Stejně jako jediná zástupkyně českých tenistek Kristýna Plíšková, jež bude čelit Rusce Valerii Savinichové.



Jistý start v hlavní soutěži ve dvouhře mužů má z Čechů jistý zatím jen Jiří Veselý, který by se měl představit poprvé od nedávné autonehody. Mezi ženskou elitou bude hrát minimálně osm Češek.