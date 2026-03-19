Lehečka vyzve francouzský drahokam. Kouamé ustál kolaps a napodobil legendu Nadala

DNES, 19:30
Jiří Lehečka už zná jméno svého prvního protivníka na probíhajícím Masters v Miami a může se chystat na utkání druhého kola s Moïsem Kouamém. Francouzský drahokam přežil bitvu se Zacharym Svajdou, připsal si své první vítězství na hlavním okruhu v kariéře a napodobil legendárního Rafaela Nadala.
Moïse Kouamé bude dalším soupeřem Jiřího Lehečky (© PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia)

Jméno Moïse Kouamé jste ještě možná neslyšeli. Mezi juniory to dotáhl nejvýše na 14. místo a na chlapeckých grandslamech byl nejdál ve čtvrtfinále domácího French Open. Vy ho možná neznáte, ale věřte, že pro Francii se jedná o tenisový drahokam a nejeden fanoušek ze země galského kohouta doufá, že tohle bude další francouzská hvězda.

Sedmnáctiletý rodák z francouzského města Sarcelles má talent i potenciál. Jinak by rozhodně divokou kartu do hlavní soutěže od pořadatelů prestižního Masters v Miami nedostal. A právě volnou vstupenku na Floridě přetavil ve velmi důležitý kariérní milník.

Kouamé si totiž po více než dvouhodinové bitvě s domácím Zacharym Svajdou připsal své první vítězství na nejvyšším mužském tenisovém okruhu. Přestože v závěru zápasu bojoval s kolapsem fyzických sil a křečemi. Aktuálně 385. hráč žebříčku ale situaci ustál na výbornou a zkušenějšího Američana přetlačil 5:7, 6:4, 6:4.

Svůj talent i potenciál může ukázat také v dalším zápase. V něm totiž narazí na minimálně o jednu třídu těžšího protivníka. A sice nasazeného českého tenistu Lehečku, který se nachází na 22. místě světového hodnocení.

Je jasné, že Lehečka půjde do utkání jako výrazný favorit. Rodák z Mladé Boleslavi ale nemá v letošní sezoně ideální formu a v Miami, kde nikdy nepřekročil třetí kolo, se mu zatím vůbec nedaří. Přitom by mu měly zdejší rychlejší podmínky sedět.

Kouamé, svěřenec slavného bývalého francouzského tenisty Richarda Gasqueta, se čtvrtečním vítězstvím zapsal do historie. Ve věku 17 let a 13 dnů se totiž stal nejmladším vítězem zápasu na úrovni ATP Masters 1000 od legendárního Rafaela Nadala v Hamburku 2003.

Zároveň je prvním hráčem narozeným v roce 2009, který dokázal vyhrát utkání hlavní soutěže na nejvyšší tour, a nejmladším tenistou, jenž vyhrál zápas na Miami Open. S přihlédnutím i k nedostatku sil v závěru souboje se Svajdou pochopitelně radostí padl na kurt a svůj zatím nejkrásnější moment kariéry si náramně užil.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
aligo
19.03.2026 20:29
Vypadá jako sympoš, tak uvidíme jak se ukáže na kurtu
Tomas_Smid_fan
19.03.2026 20:17
taká klika, začít na ATP a hned skalp top30... nebo ne?
com
19.03.2026 19:41
drahokam
Kapitan_Teplak
19.03.2026 19:56
Přechod k nerostům chválím, ty nabízejí širokou škálu
frenkie57
19.03.2026 19:59
Chvíli to bude trvat, než se vyčerpají, chlapci v redakci mají fištróna.
Ondřej.Jirásek
19.03.2026 20:06
Žula, křemen, čedič... Já už tě vzdělávám i na TenisPortalu. Ty jednou budeš inženýr, to se pozná!
PTP
19.03.2026 20:21
To je pořádnej čedič!
Mantra
19.03.2026 19:35
Dneska jsem na to koukal po očku. Ještě jsem o něm neslyšel. Zajímavé.
Ondřej.Jirásek
19.03.2026 19:36
Já ho viděl jen v útržcích na sockách, taky o něm pořádně nic nevím. Ale zajímavé, jak říkáš :)
pantera1
19.03.2026 20:01
Pan Jurášek je hodně kreativní . Jeho titulky vždycky poznám, aniž bych viděla, kdo je pod článkem podepsaný
pantera1
19.03.2026 20:02
Patřilo pod pana Frenkieho
frenkie57
19.03.2026 20:05
To je jedno, pod Ondru to taky pasuje.
Ondřej.Jirásek
19.03.2026 20:05
Teď otázka, jestli je to dobře
Mantra
19.03.2026 19:36
A ten Ríša
