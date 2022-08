Lehečka získal třetí challengerový titul. V Liberci slaví poprvé v domácím prostředí

Jiří Lehečkasi v červenci zahrál dva turnaje ATP a připsal si na nich tři výhry, než prohrál s členy širší světové špičky Casperem Ruudem a Robertem Bautistou.



A nabyté sebevědomí tento týden prodal na domácím challengeru v Liberci, kde nenašel přemožitele. Po Němci Kuhnovi, Indu Nagalovi, krajanu Kopřivovi a Francouzi Mpetshim Perricardovi si v dnešním finále poradil také s o půl roku starším Nicolasem Álvarezem ze Španělska.



Finále Lehečka zakončil po hodině a 27 minutách vítěznou smečí a zvítězil 6-4 6-4. Člen TK Prostějov se stal teprve druhým domácím vítězem libereckého turnaje. Dnešním triumfem navázal na Jiřího Veselého, který Svijany Open ovládl hned při premiérovém ročníku v roce 2013.



Finále challengeru si Lehečka zahrál pošesté v kariéře a podruhé v sezoně. Získal třetí titul, opět na antuce a poprvé před domácím publikem. Loni už triumfoval ve finském Tampere a rumunské Bukurešti.



"Často jsem tady v Liberci v minulosti hrál. A ne vždy se mi tady dařilo. Ale tento týden jsem si užíval, dařilo se mi, podporovali nás skvělí diváci. Sezona zatím probíhá zhruba tak, jak jsme ji s trenérem a realizačním týmem plánovali. Věřím, že se ve zbytku sezony posunu ještě dál," řekl rodák z Mladé Boleslavi.



Díky vítězství si tak opět vylepší maximum ve světovém žebříčku, kde by se měl posunout na 59. místo.



Po libereckém turnaji čeká Lehečku challenger už na tvrdém povrchu v Polsku, poté se vydá do Ameriky a od 29. srpna absolvuje závěrečný grandslam sezony US Open.

• CHALLENGER LIBEREC •

SVIJANY OPEN

Česko, antuka, 45.730 eur

nedělní výsledky (07. 08. 2022) • Dvouhra - finále • Lehečka (1-ČR) - Álvarez (Šp.) 6-4 6-4