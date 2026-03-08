Lehečkovo trápení pokračuje, v Indian Wells dohrál. Kopřiva po boji podlehl Bublikovi
Báez – Lehečka 6:4, 6:1
Lehečka vstoupil do zápasu s Báezem tím nejhorším možným způsobem, když si hladce prohrál hned úvodní servis. Argentinec brejk bez problémů potvrdil a dostal se do nadějného vedení 2:0. Česká dvojka dokázala na špatný vstup do utkání rychle reagovat. Ve čtvrtém gamu prorazil Lehečka svému soupeři poprvé v zápase podání a srovnal krok.
Rozhodující moment úvodní sady tak přišel za stavu 4:4, kdy to byl znovu český reprezentant, který svému soupeři přenechal své podání. Ten už nabídnuté možnosti beze zbytku využil, svůj servis získal čistou hrou a po 42 minutách šel do vedení 1:0 na sety.
Ztracená sada se na dalším výkonu rodáka z Mladé Boleslavi podepsala. Sebevědomě hrající Argentinec se mohl opřít o agresivní hru od základní čáry, Lehečka se naopak dopouštěl několika lehčích chyb a ve třetí hře potřetí v zápase přišel o své podání.
Báez brejk vzápětí potvrdil a šel do vedení 3:1. Když však Lehečka neudržel ani svůj následující servis, bylo o výsledku utkání prakticky rozhodnuto. Argentinský tenista sice musel za stavu 4:1 odvracet brejkovou hrozbu, s nepříjemnou situací si ale poradil a vedl už o čtyři gamy.
Zmar pak českého tenistu neopustil ani v sedmé hře. Potřetí v řadě byl na returnu úspěšný Báez, druhý set získal za necelou půlhodinu hry hladce 6:1 a mohl se radovat z postupu do třetího kola. V něm se utká s ruským tenistou a vítězem nedávno skončeného turnaje v Dubaji Daniilem Medveděvem.
Lehečka si tak v letošní sezoně připsal pátou porážku oproti šesti výhrám.
Bublik – Kopřiva 3:6, 7:6, 6:2
V roli jasného outsidera vstupoval do zápasu druhého kola proti Bublikovi Kopřiva. V prvním setu ale nic takového na kurtu znát nebylo. Ve třetím gamu to sice byl jako první český tenista, kdo musel odvracet brejkbol, se svým soupeřem ale jinak bez problémů držel krok.
A byl to naopak rodák z Bílovce, kdo jako první uspěl na returnu. Za stavu 3:2 ze svého pohledu hladce připravil ruského rodáka o podání, brejk i přes problémy dokázal potvrdit a šel do vedení 5:2. Bublik ještě dokázal snížit na rozdíl dvou her, na více už ale v prvním setu síly neměl. Kopřiva sadu bez problémů dopodával a po 39 minutách šel do překvapivého vedení 1:0.
Žádný restart se v Bublikově podání nekonal ani ve druhém setu. Bez nervů hrající Čech měl v úvodu znovu navrch, když vzal ve třetí hře soupeři servis. Brejk ale potvrdit nedokázal a bylo vyrovnáno – 2:2. V dalším průběhu už žádný z hráčů problémy na podání nepřipustil a o výsledku tak musela rozhodnout zkrácená hra.
V ní měl od počátku navrch kazachstánský tenista. Ujal se vedení 2:0 a náskok už nepustil. Tie-break dovedl do vítězného konce 7:3 a poslal utkání do rozhodující sady.
Vyhraná dramatická koncovka druhé sady favorita nakopla. Hned úvodní dva gamy při Kopřivově podání zapsal na svou stranu, na svém servisu byl naprosto suverénní a zajistil si bezpečné vedení 4:0. I v páté hře si Bublik vypracoval brejkbol, Kopřiva ale hrozbu zažehnal a připsal si první hru.
Světová desítka už však měla utkání plně ve svých rukou. Utkání dovedl Bublik po dvou hodinách a sedmi minutách k výhře 3:6, 7:6 a 6:2. Jeho dalším soupeřem bude ve třetím kole Australan Rinky Hijikata.
Výsledky mužské dvouhry na turnaji Masters v Indian Wells
Tenisová paráda aj pre fanúšikovsky nezainteresovanyých
Vítek docela dobrý, měl set a brejk ve druhém, čertužel to nedotáhl. Škoda, Bublifuk byl nalomenej, dost kazil a byl frustrovanej. Ale Vítek se pořád zlepšuje a to je pozitivní.