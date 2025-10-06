Lehečku nerozhodilo ani pět nevyužitých mečbolů a v Šanghaji je poprvé v osmifinále
Shapovalov – Lehečka 4:6, 4:6
Lehečka v zápase třetího kola na Masters v Šanghaji získal podání Shapovalova hned v úvodním gamu. Náskok brejku sice ztratil v šesté hře, ale následně rychle zareagoval a servis Kanaďana prolomil podruhé. Vedení už udržel a po 40 minutách vedl 1:0 na sety.
I ve druhé sadě měl zápas podobný průběh. Hned v úvodní hře dokázal Lehečka soupeře brejknout, když předvedl famózní game zakončený vítězným prohozem. Tím Kanaďana rozhodil a ten navíc dostal i napomenutí. Ve čtvrtém gamu však i vinou nevynucených chyb o podání přišel a nechal Shapovalova srovnat na 2:2. Lehečka udeřil opět o tři hry později, když po forhendovém prohozu a následné chybě soupeře šel znovu do vedení.
To českého hráče nakoplo a do konce zápasu už téměř nechyboval. Suverénně brejk potvrdil a následně si na příjmu vypracoval celkem pět mečbolů. Všechny však Kanaďan odvrátil a snížil na 4:5. Lehečka se však nenechal rozhodit a zápas bez větších problémů dopodával.
O čtvrtfinále se Lehečka utká s lepším z dvojice mezi turnajovou trojkou Alexanderem Zverevem a Arthurem Rinderknechem. Francouz už letos německého favorita dokázal jednou překvapit, když ho vyřadil v prvním kole Wimbledonu.
Lehečkovi se v posledních měsících náramně daří. Na tisícovkách v Torontu i Cincinnati taktéž postoupil mezi šestnáctku nejlepších a následně si na US Open zahrál čtvrtfinále, ve kterém podlehl pozdějšímu vítězi Carlosu Alcarazovi. Dvěma body poté pomohl Česku k vítězství nad USA v Davisově poháru.
Následně měl hrát pětistovku v Tokiu. Z té se ale odhlásil, aby pošetřil síly právě na Masters v Šanghaji a nyní je jisté, že udělal správné rozhodnutí. Ve dvou zápasech totiž neztratil set a poprvé zde postoupil do osmifinále.
Výsledky turnaje ATP Masters 1000 v Šanghaji
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře