Lehečku nerozhodilo ani pět nevyužitých mečbolů a v Šanghaji je poprvé v osmifinále

DNES, 10:35
Aktuality 23
ATP ŠANGHAJ - Jiří Lehečka (23) na tisícovce v Šanghaji zvládl i druhý duel bez ztráty setu a postoupil do osmifinále. Poslední český tenista v pavouku vyřadil po setech 6:4, 6:4 Kanaďana Denise Shapovalova (26) a pokračuje ve skvělé formě z posledních měsíců. V dalším utkání vyzve lepšího z dvojice mezi Alexanderem Zverevem a Arthurem Rinderknechem.
Profily hráčů
Lehečka Jiří
Shapovalov Denis
Jiří Lehečka v Šanghaji postoupil do osmifinále. (@ MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia)

Shapovalov – Lehečka 4:6, 4:6

Lehečka v zápase třetího kola na Masters v Šanghaji získal podání Shapovalova hned v úvodním gamu. Náskok brejku sice ztratil v šesté hře, ale následně rychle zareagoval a servis Kanaďana prolomil podruhé. Vedení už udržel a po 40 minutách vedl 1:0 na sety.

I ve druhé sadě měl zápas podobný průběh. Hned v úvodní hře dokázal Lehečka soupeře brejknout, když předvedl famózní game zakončený vítězným prohozem. Tím Kanaďana rozhodil a ten navíc dostal i napomenutí. Ve čtvrtém gamu však i vinou nevynucených chyb o podání přišel a nechal Shapovalova srovnat na 2:2. Lehečka udeřil opět o tři hry později, když po forhendovém prohozu a následné chybě soupeře šel znovu do vedení.

To českého hráče nakoplo a do konce zápasu už téměř nechyboval. Suverénně brejk potvrdil a následně si na příjmu vypracoval celkem pět mečbolů. Všechny však Kanaďan odvrátil a snížil na 4:5. Lehečka se však nenechal rozhodit a zápas bez větších problémů dopodával.

O čtvrtfinále se Lehečka utká s lepším z dvojice mezi turnajovou trojkou Alexanderem Zverevem a Arthurem Rinderknechem. Francouz už letos německého favorita dokázal jednou překvapit, když ho vyřadil v prvním kole Wimbledonu.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Lehečkovi se v posledních měsících náramně daří. Na tisícovkách v Torontu i Cincinnati taktéž postoupil mezi šestnáctku nejlepších a následně si na US Open zahrál čtvrtfinále, ve kterém podlehl pozdějšímu vítězi Carlosu Alcarazovi. Dvěma body poté pomohl Česku k vítězství nad USA v Davisově poháru.

Následně měl hrát pětistovku v Tokiu. Z té se ale odhlásil, aby pošetřil síly právě na Masters v Šanghaji a nyní je jisté, že udělal správné rozhodnutí. Ve dvou zápasech totiž neztratil set a poprvé zde postoupil do osmifinále.

Výsledky turnaje ATP Masters 1000 v Šanghaji

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

23
Přidat komentář
pantera1
06.10.2025 14:38
Arturek Poblijonovi solidně zatápí, to vypadá, že možná aji vyhraje .
Reagovat
Trojchyba_Mat
06.10.2025 14:51
Lehe poctivě sleduje
Reagovat
pantera1
06.10.2025 14:59
A je to tady, vyhrál .
Reagovat
Trojchyba_Mat
06.10.2025 14:59
Saša slabý jak čaj... Ale Rinder slušný výkon
Reagovat
pantera1
06.10.2025 15:00
Jirka bude muset být ve střehu. Arturek může zlobit .
Reagovat
Trojchyba_Mat
06.10.2025 15:03
Jirka má tisíckrát lepší mezihru než Zverev, ten se porazit nenechá. Navíc si myslím, že Artur bude mít velký problém podobný výkon zopakovat To půjde
Reagovat
pantera1
06.10.2025 15:03
Norník se taky bude asi pakovat A teď ještě Foki s Kejmlem, jsem zvědavá jestli si vzteky odflusne .
Reagovat
Trojchyba_Mat
06.10.2025 15:03
Reagovat
jacksomm
06.10.2025 11:48
Mladá Nojmanova si mne ruce.. prachy z Číny už jsou doma.. ta už si atletikou vydělávat nebude.
Reagovat
aape
06.10.2025 14:21
Nevím proč ji tu musí pořád někdo urážet, je to trapný
Reagovat
HAJ
06.10.2025 14:31
Přesně tak, nevím proč to sem někdo trapně tahá a neumí ani napsat správně její příjmení. Měl by si zapamatovat, že je to Lucie Neumannová a myslím si osobně, že ona konkrétně netrpí nedostatkem financí a Jirkovi peníze nepotřebuje.
Reagovat
Kandinsky1
06.10.2025 14:50
Čím si vydělává ?
Reagovat
Trojchyba_Mat
06.10.2025 15:04
Sociální sítě, vždyť jenom za poslední měsíc její příspěvky měly přes 8 milionů zhlédnutí. Takže pro různé společnosti je to dobrá reklama, za kterou pěkně zaplatí.
Reagovat
Kandinsky1
06.10.2025 15:09
8 milionů zhlédnutí
Reagovat
Trojchyba_Mat
06.10.2025 15:12
Jop
Reagovat
Trojchyba_Mat
06.10.2025 14:52
Tak tak, ta si vydělává více než solidně... Že by u někoho závist?
Reagovat
Kandinsky1
06.10.2025 11:28
Až na ty BB dobrý. 2/3 - 4/14 je ale z obou stran strašný.
Reagovat
HAJ
06.10.2025 11:57
Proměňování BB u Jirky vypadá statisticky špatně, ale Šapovalov má taky brutalní 1. podání a když ho trefí, tak je šance minimální.
Reagovat
Georgino
06.10.2025 12:55
Gratulace, našel jsi chybu.
Reagovat
The_Punisher
06.10.2025 11:22
Super, Jirko!
Reagovat
Trojchyba_Mat
06.10.2025 11:05
Jirka Monstrum Lehečka Forehand 9.5
Reagovat
HAJ
06.10.2025 11:17
Jo, Jirka maká
Reagovat
Trojchyba_Mat
06.10.2025 12:02
V ŠangHAJi mu to svědčí smile
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist