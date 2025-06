Lehečkův soupeř Draper: Nehraju moc dobře, jsou tam jen záblesky

ATP LONDÝN - Jack Draper (23) zažívá povedený vstup do travnaté sezony. Na turnaji ATP 500 v londýnském Queen’s Clubu postoupil už do semifinále, když ve čtvrtfinále přehrál Američana Brandona Nakashimu. Britský talent, kterého čeká v boji o finále Jiří Lehečka, však kromě výher sbírá i cenné poznatky o vlastní hře – a nebojí se o nich mluvit.

"Zatím to není úplně ono. Nehraju moc dobře. Jsou tam záblesky, hra se postupně zlepšuje," řekl po dalším vítězném utkání Draper. "Servíruju docela dobře, ale returny by mohly být lepší. Pohyb na trávě je klíčový, zvlášť v prvním týdnu. A konzistence? Ta ještě přijde."



Draper zároveň přiznal, že stále bojuje s jedním herním neduhem – zbytečným ústupem za základní čáru během výměn. "S trenérem tvrdě makáme na tom, abych zůstával více na míči. Ti nejlepší hráči se pořád tlačí dopředu. Já občas ustupuju, což je můj zlozvyk. Ale dělám to čím dál méně a vidím v tom posun. Forhend je dnes jednou z mých největších zbraní, věřím mu."



Úspěšné tažení v Queen’s má pro Drapera i další výhodu – díky výsledkům si zajistil čtvrté nasazení pro nadcházející Wimbledon. Tím se potenciálně vyhne takovým jménům, jako jsou Jannik Sinner či Carlos Alcaraz, minimálně do semifinále.

"Je to pro mě velký krok. Pamatuju si, že loni jsem šel do Wimbledonu jako hráč kolem 30. až 40. místa na světě. Dnes jsem mezi čtyřkou nejlepších, to o něčem svědčí. Tímhle sportem žiju a dýchám, jsem posedlý tím, abych se zlepšoval. Je to další krok správným směrem."

V souvislosti s trávou se britský hráč vyjádřil i k nedávné porážce světové jedničky Jannika Sinnera v Halle. "Od Cincinnati prohrál jen s Alcarazem. Na trávě je to ale úplně jiný příběh. Přijel rovnou z Roland Garros, kde se hraje na antuce, a to není jednoduché. Jsem si jistý, že na Wimbledonu se zase zvedne. Ale není to nadčlověk – i on může některé zápasy prohrát,“ říkal Draper.



Na závěr se Draper krátce vyjádřil i k bezpečnosti a zkušenostem s fanoušky během turnaje v Queen’s Clubu. "Všechny moje zkušenosti byly pozitivní. Chápu, že ženy to mají v tomhle ohledu možná těžší, ale u nás funguje dobrý systém. V Queen’s Clubu se o mě staral jeden milý chlapík, dohlížel na všechno, je to v pořádku."