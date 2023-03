Letos už 10-0. Krejčíková se Siniakovou v Indian Wells postoupily do finále

Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou odehrály loňskou sezonu se zápasovou bilancí 27-4 a letos se dostaly už na 10-0 (20-2 na sety). Po triumfu na Australian Open, na kterém poprvé obhájily společný triumf a získaly 7. grandslamový titul, se jim daří i na prestižním podniku WTA 1000 v Indian Wells.



V dnešním semifinále na monstrózním centrálním kurtu bez výrazné divácké kulisy si nejvýše nasazené Češky poradily se Šuko Aojamaovou a Enou Šibaharovou. V repríze melbournského finále zvítězila po 79 minutách hry 6-4 6-2.



Nejvýše nasazené Češky na monstrózním centrálním kurtu bez výrazné divácké kulisy odvrátily všech sedm brejkbolů a za stavu 6-4 a 5-0 měly mečbol. Krejčíková o servis ale poprvé přišla a další šanci na ukončení zápasu české hráčky nevyužily ani v dalším gamu na returnu. Slavit mohly až po čisté hře při servisu Siniakové, Krejčíková proměnila celkově třetí mečbol úspěšnou smečí.



"Jsem moc šťastná, že jsme dnes vyhrály a postoupily do finále. Byl to těžký zápas, soupeřky hrály velmi dobře a donutily nás hrát náš nejlepší tenis," komentovala Krejčíková. "Jsem moc ráda, že jsme si s Bárou mohly zahrát na tomto úžasném kurtu a zítra nás to čeká znovu," usmívala se Siniaková.



Krejčíková se Siniakovou postupem do finále vyrovnaly svůj nejlepší výsledek v kalifornské poušti z roku 2019. Siniaková marně bojovala o titul i v roce 2017 s Lucií Hradeckou.



O premiérový triumf na 'pátém grandslamu' se utkají s brazilsko-německou dvojicí Beatriz Haddadová Maiaová a Laura Siegemundové, nebo japonsko-indonéským tandemem Miju Katová a Aldila Sutjiadiová.



27letá Krejčíková s o půl roku mladší Siniakovou mají ve sbírce 14 společných titulů včetně olympijského zlata, trofeje z Turnaje mistryň či sedmi pohárů pro vítězky grandslamu ve čtyřhře žen (French Open 2018, Wimbledon 2018, French Open 2021, Australian Open 2022, Wimbledon 2022, US Open 2022 a Australian Open 2023).