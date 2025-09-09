Letošní US Open v číslech: Rekord Djokoviče, neskutečná síla Sabalenkové a dlouhé čekání
1 - Carlos Alcaraz se po triumfu vrátil na post světové jedničky. Ukončil tak 65týdenní vládu Jannika Sinnera v čele žebříčku.
3 - Třetím rokem po sobě se do finále US Open probojovala domácí tenistka (triumf Coco Gauffové 2023, Jessica Pegulaová 2024 a Amanda Anisimovová 2025).
3 - Alcaraz a Sinner jsou první dvojicí v open éře, která v rámci jedné sezony obstarala finále na třech grandslamových turnajích.
4 - Aryna Sabalenková získala svůj čtvrtý grandslamový titul. Vyrovnala tak Naomi Ósakaovou a společně s Japonkou je v tomto ohledu v seznamu aktivních hráček na třetím místě.
5 - Už na pátém grandslamu v řadě se do finále dostala Američanka, triumfovaly Madison Keysová na Australian Open 2025 a Gauffová na French Open 2025.
6 - Alcaraz urval svůj šestý grandslamový titul, jako mladší to dokázal pouze Björn Borg.
7 - Alcaraz zapsal své sedmé grandslamové finále a společně s Jimem Courierem a Matsem Wilanderem je druhý v pořadí v počtu grandslamových finále před dosažením věku 23 let.
8 - Sinner a Alcaraz si rozdělili posledních osm grandslamových titulů. Jedná se o nejdelší sérii v tomto ohledu od dominance Rogera Federera a Rafaela Nadala (11 grandslamových triumfů) v letech 2005-07.
9 - Sabalenková je první ženou od Sereny Williamsové před devíti lety (sezona 2016), která došla na třech grandslamech v jednom tenisovém roce do finále.
10 - Počet prohraných setů Novaka Djokoviče v semifinále letošních grandslamů. Na všech čtyřech se dostal do semifinále, ovšem neuhrál ani jeden set (na Australian Open po prohrané úvodní sadě skrečoval proti Alexanderovi Zverevovi).
11 - Sabalenková jako první žena po 11 letech obhájila titul na US Open. Předtím se to naposledy podařilo Sereně Williamsové v roce 2014.
12 - Dlouhých 12 let jsme se na grandslamu nedočkali úspěšné obhajoby titulu v mužské i ženské dvouhře. Jako poslední to dokázali Djokovič a Viktoria Azarenková na Australian Open 2013.
13 - Sabalenková protáhla svou neporazitelnost na US Open na 13 zápasů, celkově má na tomto turnaji bilanci 35:6.
14 - Mužské finále na US Open už počtrnácté obstarali světová jednička a dvojka.
15 - Patnáctkrát se Alcaraz a Sinner střetli na nejvyšším okruhu. V tomto ohledu vede ve vzájemné bilanci 10:5 španělský tenista.
16 - Celkem 16 amerických tenistů ovládlo US Open v open éře. Jako poslední to dokázali Gauffová mezi ženami a Andy Roddick v mužské dvouhře.
17 - Dlouhých 17 let nikdo neobhájil mužský triumf na US Open. Naposledy to zvládl Roger Federer v roce 2008.
19 - Sabalenková vyhrála už 19 tie-breaků v řadě. Na US Open ukořistila všechny tři a triumf slavila právě po zkrácené hře ve finále s Anisimovovou.
21 - Alcaraz po cestě za triumfem na US Open vyhrál 21 z 22 setů.
22 - Američané už 22 let čekají na mužský triumf na grandslamech. Jako poslední uspěl Roddick na US Open 2003.
23 - V letošní sezoně je to poprvé za posledních 23 let (od sezony 2002), co v žádném grandslamovém finále neúčinkoval člen legendární Big Three (Djokovič, Nadal a Federer).
24 - Sinner se stal ve 24 letech nejmladším hráčem v open éře, který prošel na pěti po sobě jdoucích grandslamech do finále. Dokázali to už jen Federer, Nadal a Djokovič.
25 - Za posledních 25 let je Alcaraz teprve čtvrtým tenistou, který postoupil do finále US Open bez ztráty setu. V tomto ohledu uspěli ještě Lleyton Hewitt (2005), Nadal (2010) a Federer (2015).
27 - Alcaraz ve finále ukončil sérii 27 vítězství Sinnera na grandslamech hraných na betonech.
29 - Naposledy před 29 lety vidělo US Open úspěšnou obhajobu titulu v mužské i ženské dvouhře (Pete Sampras a Steffi Grafová v roce 1996).
39:2 - Taková je bilance Sabalenkové na hardových grandslamech od začátku sezony 2023. Na čtyřech ze šesti triumfovala a na zbylých dvou hrála finále.
42 - Počet vítězných úderů Alcaraze ve finále se Sinnerem. Ital jich měl polovinu, tedy 21.
53 - Djokovič stanovil nový rekord tenisové historie, když zaregistroval už 53. kariérní semifinále na grandslamech. Odpoutal se tak od Chris Evertové.
55 - Sabalenková si už postupem do čtvrtfinále zajistila setrvání na postu světové jedničky. V pondělí odstartovala celkově 55. týden svého kralování.
62 - Počet odehraných rozhodujících setů na letošním US Open.
83 - Tolik výher zaznamenal Djokovič na centrálním dvorci Arthura Ashe. Majitel 24 grandslamových vavřínů je v tomto ohledu rekordmanem, letos přidal další čtyři.
97 - Alcaraz vyhrál neskutečných 97 % gamů na vlastním servisu, konkrétně 98 ze 101.
100 - Sabalenková slavila v sobotním finále své jubilejní 100. vítězství v hlavních soutěžích grandslamů.
114 - Počet tie-breaků ve dvouhře na letošním US Open.
3256 - Tolik es bylo zaznamenáno ve dvouhře letošního US Open. Ženy jich nastřílely 827, muži trefili 2 429 nechytatelných podání.
