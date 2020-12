Linda Fruhvirtová na turnaji ITF v Itálii podlehla Švýcarce Kungové

ITF SELVA GARDENA - Linda Fruhvirtová se se sezonou rozloučila porážkou se 157. hráčkou světa Leonií Kungovou. 15letá česká naděje o pět let starší Švýcarce podlehla 5-7 4-6 v prvním kole turnaje ITF W25 v italské Selva Gardeně.

Linda Fruhvirtová během koronavirové pauzy sbírala zkušenosti na domácích exhibičních akcích, po restartu sezony se jí však výsledkově - až na jednu výjimku - nedařilo.



Ve snaze prosadit se mezi ženami odehrála šest turnajů a pouze před dvěma týdny na podniku ITF W15 v tuniském Monastiru nevypadla hned v prvním kole - dostala se až do svého prvního finále.



Zbylých pět akcí skončilo pro 15letou Češku hned v prvním kole, když proti silným soupeřkám neuhrála ani set. Podlehla Kristýně Plíškové, Claře Tausonové, Barboře Krejčíkové, Katarině Zavacké a naposledy včera v Selva Gardeně 157. hráčce světa Leonii Kungové.



Fruhvirtová na halovém turnaji ITF W25 v Jižním Tyrolsku čelila o pět let starší soupeřce, jež má na kontě pět titul z turnajů ITF a zahrála si už také finále na okruhu WTA, hodinu a 38 minut. V prvním setu vedla 5-4, porážce 5-7 4-6 však zabránit nedokázala.



Fruhvirtovou v údolí Dolomit, kde zakončuje sezonu, čeká ještě čtyřhra. Do té vstoupí dnes společně s Polkou Majou Chwalinskou.



Nasazenou jedničkou dvouhry v Selva Gardeně je 18letá Ukrajinka Marta Kosťjuková. 99. hráčka světa v prvním kole zdolala 6-2 3-6 6-1 Španělku Nurii Parrizasovou-Diazovou. Dalším nasazeným se nedařilo, vypadly sedmička Darja Snigurová i osmička Chwalinská, která se o víkendu účastnila Tenisové extraligy.