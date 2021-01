Linda Fruhvirtová v Hamburku předvedla parádní obrat a zahraje si své největší semifinále. O finále zabojuje i Malečková

Linda Fruhvirtová patří k největším mladým talentům a po loňské koronavirové pauze naplno začala startovat na dospělých turnajích. A už na konci loňského roku se dočkala velkého úspěchu, když na akci s dotací 15 tisíc dolarů v Monastiru bez ztráty setu došla až do finále.

Letošní sezonu se teprve 15letá teenagerka rozhodla zahájit na o něco větším podniku s dotací 25 tisíc dolarů v Hamburku. A v německé hale odstartovala svým žebříčkově nejcennějším skalpem. Fruhvirtová, jež je aktuálně na 749. místě žebříčku WTA, povolila jen pět gamů nasazené dvojce a 257. hráčce světa Sofii Lansereové. Snadnou práci měla i s Američankou Elizabeth Halbauerovou (311. v WTA).

Nejvíce se zatím nadřela v dnešním čtvrtfinále proti kvalifikantce Ioaně Loredaně Roscaové (375.), přestože do něj vstoupila brejkem. Za stavu 2-0 však neproměnila gamebol a začala v dlouhých a náročných výměnách tahat za kratší konec. Rumunka za stavu 6-3 2-0 dokonce vedla o set a brejk, ovšem Fruhvirtová se nevzdávala, předvedla parádní otočku a skóre utkání srovnala.

Nejsnadnější byl rozhodující set, v němž české tenistce pomohly i menší zdravotní komplikace soupeřky. Fruhvirtová jí i díky tomu povolila jediný game a po dvouapůlhodinové bitvě slavila vítězství 3-6 6-4 6-1.

Fruhvirtová ve svém největším semifinále narazí na o dva roky starší Nomu Nohu Akugueovou. Domácí divoká karta, jejíž rodiče pochází z Nigérie, všem třem soupeřkám povolila vždy jen čtyři gamy a na dospělých turnajích svou parádní bilanci upravila na 10-1.

Také Jesika Malečková prožívá velmi úspěšný vstup do sezony. Šestadvacetiletá Češka neztratila set ani ve čtvrtfinále, ve kterém přehrála 6-4 6-2 Francouzku Amandine Hesseovou, a navázala na skalp nasazené pětky Conny Perrinové ze včerejška. O postup do svého prvního finále od loňského února bude bojovat s čínskou kvalifikantkou Qinwen Zheng, jež po cestě do semifinále v hlavní soutěži ztratila jen šest her a veze se na vítězné vlně 11 zápasů.