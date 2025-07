Livesport Prague Open, den druhý: Víc Češek hrálo první kolo jen na Roland Garros 2023

08:12

Siniaková se rozpovídala o svém programu i mixu na US Open

Na tenisový Livesport Prague Open přijela Kateřina Siniaková coby šampionka smíšené čtyřhry z Wimbledonu a také jako úřadující deblová světová jednička. Jenže v domácím prostředí se rozhodla nastoupit jen do dvouhry, do níž vzhledem k postavení v žebříčku není ani nasazená. Během pondělka se zároveň dozvěděla, že dozvuky kauzy ohledně její absence v turnaji mixu na US Open padly na úrodnou půdu…Více informací najdete v článku.