Livesport Prague Open: Kvitová a Krejčíková jsou nejvýše nasazenými hráčkami

Jedničkou bude dvojnásobná vítězka Wimbledonu Kvitová, která pražský turnaj na antuce vyhrála před třemi lety. Senzační šampionka antukového Roland Garros Krejčíková bude dvojkou, trojkou pak Markéta Vondroušová a i čtvrtou nasazenou bude Češka - Marie Bouzková.

"Hlavními hvězdami jsou české hráčky," uvedl ředitel turnaje David Trunda. "V nabitém olympijském roce je těžké sladit program, proto si nesmírně vážím jejich účasti a faktu, že se před odletem do Tokia představí domácím fanouškům," doplnil v tiskové zprávě.

Kvitová v pátek poprvé otestovala nový centrkurt i svůj levý kotník, který světovou desítku trápil od zranění na French Open. "Přestože není ještě stoprocentně v pořádku, start na pražském turnaji před domácím publikem si rozhodně nenechám ujít," uvedla Kvitová pro ČTK.

