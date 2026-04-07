Livesport Prague Open zná první jména i ceny vstupenek na Štvanici. Předprodej začíná
Pražské klání se bude hrát na venkovním hardu a k dispozici budou tři kurty. Hlavní arénou bude již zmíněný Centrální tenisový kurt, další dva betonové kurty v areálu dostanou mobilní tribuny.
"Světový tenis se po 16 letech vrací na Štvanici, připravujeme nový zážitek pro všechny tenisové fandy. Těšíme se na atmosféru, kterou diváci v kotli centrálního tenisového dvorce vytvoří," říká ředitel turnaje Miroslav Malý.
Ten také oznámil, že kromě Bouzkové se na turnaji představí i Tereza Valentová, Kateřina Siniaková, Sára Bejlek, Nikola Bartůňková, Dominika Šalková a Laura Samson. "Start dalších hráček záleží na jejich zdravotním stavu i programu. Intenzivně s nimi ale o účasti jednáme," dodal Malý.
Čeká se rekordní divácká účast
Organizátoři také ve středu 8. dubna ve 12 hodin spustí předprodej vstupenek. Cena nejdražších celodenních vstupenek je 700 korun.
První dny turnaje mají majitelé vstupenky nárok na místo na centrálním kurtu. Děti do tří let mají vstup zdarma bez nároku na místo, ceny vstupenek pro ZTP jsou 50%, doprovod má vstup volný.
"Zahrát si turnaj na slavném dvorci, kde jsem ještě nikdy nehrála, bude speciální zážitek. Domácí turnaje si vždycky užívám, těším se na své zápasy, diváky a skvělou atmosféru," vzkázala loňská vítězka Marie Bouzková.
Díky přesunu turnaje z areálu tenisové Sparty ve Stromovce do centra Prahy na ikonické tenisové místo se snadnou dopravní dostupností očekávají organizátoři rekordní diváckou návštěvu.
Program turnaje
Kvalifikace: Sobota 18. a neděle 19. července – od 11:00.
Hlavní soutěž: Pondělí 20. července až neděle 26. července (pondělí až pátek od 11:00, sobota a neděle od 11:30).
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře