Los Miami: Muchová schytala Šwiatekovou, Nosková obávanou sokyni. Bejlek a Valentová čekají
Muchová narazila v osmifinále v tomto týdnu v Indian Wells právě na Šwiatekovou a schytala výprask i kanára. Šanci na odvetu by mohla dostat už v Miami, kde může polskou hvězdu potkat ve stejné fázi. Nejprve se však bude muset vypořádat s krajankou Kateřinou Siniakovou, nebo Camilou Osoriovou a poté pravděpodobně s Clarou Tausonovou.
Do dolní poloviny pavouka byly nalosovány i další dvě nasazené Češky. Marie Bouzková začne proti krajance Darje Viďmanové, jež od organizátorů obdržela divokou kartu, nebo Francouzce Else Jacquemotové.
Noskovou zřejmě čeká velmi těžký úvodní zápas. Znovu po dvou týdnech totiž semifinalistka z Indian Wells může změřit síly s rozjetou veteránkou a obávanou soupeřkou Soranou Cirsteaovou, s níž v Kalifornii vyhrála velmi vyrovnanou bitvu.
Jako jediná z českých tenistek skončila v horní polovině pavouka Bejlek a stejně jako Valentová čeká na kvalifikantku. Těmi mohou být i Nikola Bartůňková s Lindou Fruhvirtovou, které měly rozehrát kvalifikační boje v neděli, ale kvůli počasí byly všechny zápasy odloženy na pondělí.
Hlavní soutěž ženské dvouhry má odstartovat v úterý a už teď je jasné, že začátek bude kvůli zrušení nedělního programu mírně chaotický. Triumf se pokusí zopakovat světová jednička Aryna Sabalenková. Mužská hlavní soutěž, v níž bude obhajovat titul Jakub Menšík, začne o den později a bude rozlosována v pondělí v 18:00 našeho času.
Ženského turnaje se měly zúčastnit také Karolína Plíšková, Markéta Vondroušová a Barbora Krejčíková. Všechny tři české hráčky však trápí zdravotní potíže a po Indian Wells musely vynechat i Miami.
Karolína Muchová skončí nejpozději v osmifinále na Swiatek ...
Linda Nosková skončí nejpozději v osmifinále na Gauff ...
Marie Bouzková skončí nejpozději ve třetím kole na Mirra Andreeva ...
Sára Bejlek, Katka Siniaková, Tereza Valentová a Darja Vidmanova jsou bez šance na dobrý výsledek a skončí už v prvním nebo druhém kole ...