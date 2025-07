Loučící se Bouchardová: Tenis je tvrdý sport, ale já jsem vždy byla bojovnice

Stylové rozloučení před domácím publikem v Montrealu si vysnila – a také splnila. Eugenie Bouchardová (31) odehrála svůj poslední profesionální turnaj právě tam, kde tenisově vyrůstala. "Jsem připravená opustit tenis a dělat v životě jiné věci," prohlásila po své derniéře na Canadian Open.

Jednatřicetiletá Kanaďanka, bývalá světová pětka, si užila naplánovaný konec v místě, které pro ni znamená nejvíc. V Montrealu nejprve zvládla úvodní kolo, poté podlehla Belindě Bencicové ve třech setech.



"Byl to velmi výjimečný večer, celkově velmi výjimečný týden s vámi všemi tady v Montrealu. Jsem ráda, že jsem mohla zahrát slušný tenis a vstřebat všechny ty emotivní a výjimečné okamžiky s fanoušky, s rodinou a se všemi přáteli, kteří tu jsou. Je to pro mě tak trochu dokonalý konec," uvedla Bouchardová.



"Ale pravdou je, že tenisový život je mimořádně těžký, plný tvrdé práce a obětí. Tenisu jsem dala tolik a on dal hodně mně, ale jsem připravená to nechat být a dělat v životě jiné věci. Vždycky budu vděčná tomuto sportu za všechno, co mi dal," pokračovala wimbledonská finalistka z roku 2014.

Eugenie Bouchard talking through tears after playing her final match



“I want to thank my mom, dad, sisters, & brother for their sacrifices. I want you to know when this crowd cheers for me, they’re cheering for you too. I wouldn’t be here without you”



pic.twitter.com/3fK6YZwejO — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 31, 2025

O tom, že kariéru zakončí právě v Montrealu, Bouchardová nepochybovala. "Vždycky jsem měla pocit, že tady ukončím kariéru, takže teď všechno dává smysl. Montreal je místo, kde jsem se narodila, kde jsem vyrůstala, takže se cítím skvěle. Věřím, že jsem si takový konec zasloužila. Jsem za to nesmírně vděčná."



O své budoucnosti ale Kanaďanka zatím zcela jasno nemá. "Jsem otevřená novým příležitostem. Vždycky jsem říkala, že lituji, že jsem zmeškala vysokoškolské období, že jsem nechodila do školy, takže by to mohla být také možnost. Ráda bych se věnovala televizní práci, to je něco, co mě moc baví, takže tohle je pravděpodobně můj další krok. Nabídne mi někdo smlouvu?" dodala s úsměvem.

Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

A pokračovala: "Tento okamžik je pro mé fanoušky a mou rodinu. Doufám, že si na mě budou vzpomínat pro mnoho skvělých věcí, ale nejdůležitější je, že jsem byla dobrým člověkem a vždycky jsem jim vracela vše, co jsem dostala. Tenis mi dal tolik, proto jsem na kurtu vždycky byla velká bojovnice. Doufám, že jsem to ukázala v těchto posledních dvou zápasech, takže to jsou vlastnosti, pro které bych si přála, aby si mě lidé pamatovali," uzavřela Bouchardová.