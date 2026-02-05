Macháč byl kousek od porážky. Domácímu outsiderovi nakonec vzdal

VČERA, 23:18
Aktuality 14
ATP MONTPELLIER - Tomáš Macháč (25) patřil na probíhajícím halovém podniku ve francouzském Montpellieru mezi největší favority na triumf. Český tenista však skvělou formu z lednového australského léta nepotvrdil a ztroskotal hned po prvním zápase. Domácímu outsiderovi Arthurovi Géovi (21) nedokázal příliš vzdorovat a za stavu 3:6, 5:4 ze svého pohledu kvůli zranění skrečoval.
Profily hráčů
Macháč Tomáš
Gea Arthur
Tomáš Macháč skončil v Montpellieru hned po prvním zápase (© PAUL CROCK / AFP)

Géa – Macháč 6:3, 4:5 / skreč

Macháč podobně jako jeho krajan Jiří Lehečka na nedávném Australian Open nastupoval proti Géovi jako výrazný favorit. Ani on ale nebyl schopný na talentovaného Francouze, který nemá s nejvyšším mužským okruhem téměř žádné zkušenosti, najít recept.

V úvodním setu se mu stala osudnou šestá hra. Přitom v ní český tenista vedl na vlastním servisu už 40:0. Jenže poté odehrál jasně nejhorší pasáž zápasu, nasekal spoustu chyb a o podání přišel. Jeho francouzský soupeř se šance chopil a náskok brejku si pohlídal.

Ani na začátku druhé sady se Macháč nepropracoval k prvnímu brejkbolu a sám musel likvidovat ve třetím gamu celkem tři hrozby. Se všemi si poradil aktivní hrou a udržel naději na obrat. Další potíže měl rodák z Berouna hned v následující hře na podání, avšak i tentokrát se s brejkbolem dokázal vypořádat a servis udržel.

V koncovce tohoto dějství musel Macháč za stavu 4:4 a 40:30 přestat hrát kvůli problému s pravým kolenem. Na lavičku si zavolal fyzioterapeuta a po krátké konzultaci se ještě rozhodl pokračovat a servis si uhájil. Jenže poté zamířil k soupeři a utkání vzdal.

Macháč se místo kvalifikačního utkání Davis Cupu na domácí půdě v Jihlavě vydal na probíhající individuální turnaj do Francie a coby nasazená trojka měl v úvodním kole volný los a řadil se mezi největší adepty na triumf.

Na parádní formu z lednového australského léta, během něhož získal v Adelaide svůj druhý kariérní titul a ve třetím kole Australian Open sehrál pětisetovou bitvu se zástupcem TOP 10 Lorenzem Musettim, však vůbec nenavázal. Místo toho si proti Géovi, který figuruje o 140 míst níže na 168. pozici, připsal jednu ze svých žebříčkově nejhorších porážek za poslední rok.

Vystoupení v Montpellieru pro Macháče možná ještě nekončí. Ve čtvrtek by měl odehrát čtvrtfinále čtyřhry po boku krajana Matěje Vocela. Géa, jenž se poprvé dostal do osmifinále na hlavní tour, vyzve ve čtvrtfinálovém duelu zkušeného krajana Adriana Mannarina.

Výsledky turnaje ATP 250 v Montpellieru

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

14
Přidat komentář
Georgino
05.02.2026 01:21
Ondřeji, titulek, že kousek od porážky se mi taky nezdá adekvátní situaci (ale nesledovatll jsem). Ale oceňuji velmi, že diskutuješ i se svými čtenáři. Za to
Reagovat
Ondřej.Jirásek
05.02.2026 01:27
Ahoj :) Kdyby to chtěl dohrát ten zápas, tak by ho ve svém stavu určitě nevyhrál. Nejpravděpodobněji tedy prohra 0:2, tak proto ten titulek.

Jinak k tvému dotazu níže. Nevšiml jsem si, že by si vyloženě něco udělal, ale Tomáš byl divný celý zápas. Tak možná už něco před zápasem, což by vysvětlovalo i to, že byl soupeř nečekaně jasně lepší.
Reagovat
Georgino
05.02.2026 01:04
Já nekoukal (nechci trávit zbytek svýho života čuměním na obrazovku a 1 sport). On se Tomáš nějak viditelně zranil? Podklouz? Ale nechápu, že ten kluk z našich top 3, kterej má vyloženě atletickou postavu (a jehož rychlá hra se mi líbí), tak často skrečuje. V čem je ten problém?
Reagovat
GaelM
05.02.2026 00:10
Gea to zatím doslova kosí
Reagovat
darek.vrana
04.02.2026 23:20
Sice vedl, ale nedokázal vzdorovat??
Reagovat
Ondřej.Jirásek
04.02.2026 23:23
Jako vážně?

Za celej zápas neměl brejkbol, trápil se na vlastním servisu a měl štěstí, že vůbec v tom druhém setu vedl. Prostě nebyl ve svý kůži, hrál hrozně a ten vyházenej game v prvním setu byl naprosto šílenej.
Reagovat
darek.vrana
04.02.2026 23:34
Gea byl na servisu jistější, ale přece nemůžeš říct, že mu nedokázal vzdorovat, když vedl 5:4. V prvním setu rozhodl jeden brejk, kdy Tom nedal 40:0. Byl to vyrovnaný zápas, který mohl skončit jakkoliv, i když měl Francouz trochu navrvch.
Reagovat
Ondřej.Jirásek
04.02.2026 23:38
Ale můžu, když byl Géa celý zápas jasně lepší. Neříkám, že se to nemohlo ještě otočit, kdyby byl Tomáš zdravej, ale průběh před skrečí byl jasně pro Francouze a Tomáš se ve druhém setu držel spíš se štěstím.
Reagovat
darek.vrana
04.02.2026 23:41
V tom případě tedy Djokovič v 5. setu nedokázal vzdorovat Sinnerovi.
Reagovat
Ondřej.Jirásek
04.02.2026 23:44
Tam byl Sinner celej zápas jasně lepší? Nemyslím si.

Hele, já ti tvůj názor neberu a nemám čas s tebou o tom diskutovat. Mám za sebou dost náročnej den, takže se shodneme, že se neshodneme :) Dobrou.
Reagovat
Dobry-den
04.02.2026 23:53
To, že Tomáš vedl, není štěstí, ale právě odraz toho, že dokázal vzdorovat, než jej zastavilo zranění. Kdyby nevzdoroval, tak je to 3:6 2:6 a nazdar. Ale když je 4 míčky od výhry v setu a ty napíšeš, že nedokázal vzdorovat, tak jsi fakt těžce mimo.
Reagovat
Kapitan_Teplak
05.02.2026 00:10
4 míčky od výhry v setu
Tohle je teda těžká demagogie.
Ale na příjmu, kde si skoro neškrtl.
Reagovat
paddy
05.02.2026 00:14
Jen si drželi servis, "vedení v setu" je silné slovo. Důležité jsou brejky, nejsme mezi laiky na idnesu.

To je stejné jako napsat, ze vedl 6x v setu, ale pak ho ztratil v TB. Neskutečná smůla, přitom celý set vedl. smile

Kde nebudou spory je to, že francouzský Geaylord si z Čechů udělal trhací kalendář smile
Reagovat
darek.vrana
05.02.2026 00:18
Přesně. Vzdorovat znamená nepoddat se, i když jsem třeba horší. Takže Tomáš naopak úspěšně vzdoroval, i když Gea byl o fous lepší. Ale tak o nic nejde no...
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist