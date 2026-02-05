Macháč byl kousek od porážky. Domácímu outsiderovi nakonec vzdal
Géa – Macháč 6:3, 4:5 / skreč
Macháč podobně jako jeho krajan Jiří Lehečka na nedávném Australian Open nastupoval proti Géovi jako výrazný favorit. Ani on ale nebyl schopný na talentovaného Francouze, který nemá s nejvyšším mužským okruhem téměř žádné zkušenosti, najít recept.
V úvodním setu se mu stala osudnou šestá hra. Přitom v ní český tenista vedl na vlastním servisu už 40:0. Jenže poté odehrál jasně nejhorší pasáž zápasu, nasekal spoustu chyb a o podání přišel. Jeho francouzský soupeř se šance chopil a náskok brejku si pohlídal.
Ani na začátku druhé sady se Macháč nepropracoval k prvnímu brejkbolu a sám musel likvidovat ve třetím gamu celkem tři hrozby. Se všemi si poradil aktivní hrou a udržel naději na obrat. Další potíže měl rodák z Berouna hned v následující hře na podání, avšak i tentokrát se s brejkbolem dokázal vypořádat a servis udržel.
V koncovce tohoto dějství musel Macháč za stavu 4:4 a 40:30 přestat hrát kvůli problému s pravým kolenem. Na lavičku si zavolal fyzioterapeuta a po krátké konzultaci se ještě rozhodl pokračovat a servis si uhájil. Jenže poté zamířil k soupeři a utkání vzdal.
Macháč se místo kvalifikačního utkání Davis Cupu na domácí půdě v Jihlavě vydal na probíhající individuální turnaj do Francie a coby nasazená trojka měl v úvodním kole volný los a řadil se mezi největší adepty na triumf.
Na parádní formu z lednového australského léta, během něhož získal v Adelaide svůj druhý kariérní titul a ve třetím kole Australian Open sehrál pětisetovou bitvu se zástupcem TOP 10 Lorenzem Musettim, však vůbec nenavázal. Místo toho si proti Géovi, který figuruje o 140 míst níže na 168. pozici, připsal jednu ze svých žebříčkově nejhorších porážek za poslední rok.
Vystoupení v Montpellieru pro Macháče možná ještě nekončí. Ve čtvrtek by měl odehrát čtvrtfinále čtyřhry po boku krajana Matěje Vocela. Géa, jenž se poprvé dostal do osmifinále na hlavní tour, vyzve ve čtvrtfinálovém duelu zkušeného krajana Adriana Mannarina.
Výsledky turnaje ATP 250 v Montpellieru
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
Jinak k tvému dotazu níže. Nevšiml jsem si, že by si vyloženě něco udělal, ale Tomáš byl divný celý zápas. Tak možná už něco před zápasem, což by vysvětlovalo i to, že byl soupeř nečekaně jasně lepší.
Za celej zápas neměl brejkbol, trápil se na vlastním servisu a měl štěstí, že vůbec v tom druhém setu vedl. Prostě nebyl ve svý kůži, hrál hrozně a ten vyházenej game v prvním setu byl naprosto šílenej.
Hele, já ti tvůj názor neberu a nemám čas s tebou o tom diskutovat. Mám za sebou dost náročnej den, takže se shodneme, že se neshodneme :) Dobrou.
Tohle je teda těžká demagogie.
Ale na příjmu, kde si skoro neškrtl.
To je stejné jako napsat, ze vedl 6x v setu, ale pak ho ztratil v TB. Neskutečná smůla, přitom celý set vedl.
Kde nebudou spory je to, že francouzský Geaylord si z Čechů udělal trhací kalendář